1 din 5 români cu vârste de 18-24 de ani nici nu învață, nici nu lucrează

În 2017, în toată Uniunea Europeană, 38 de milioane de tineri cu vârste de 18-24 de ani intrau în categoria NEET – neither in employment nor in education and training, adică nu aveanu nici job și nici nu urmau vreo formă de educație sau instruire.

Tinerii NEETs de 18-24 de ani reprezentau 14,3% dintre toți tinerii din acest interval de vârstă, în Uniunea Europeană.

Procentual, ponderea tinerilor care nu mergeau la școală și nici nu lucrau era mai mare în România decât media UE. Conform Eurostat, 19,3% dintre românii cu vârste de 18-24 de ani intrau în categoria NEET.

