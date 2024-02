A murit Moni Florin Bordeianu, prima vedetă a grupului Phoenix. POVESTEA LEGENDARULUI ARTIST datorită căruia muzica românească s-a schimbat radical, povestită chiar de el

S-a stins din viață Moni Bordeianu, solistul cu care Phoenix a schimbat fața muzicii românești de la începutul anilor ’60. Artistul de legendă avea 75 de ani și locuia în Germania.

Povestea nonconformistului artist ce i-a înjurat pe activiștii de partid și care, din leafa sa, din străinătate, le-a trimis fostilor colegi cele mai performante instrumente muzicale și echipament de sunet, spusă chiar de el, în exclusivitate pe Money.ro.

Moni Florin Bordeianu, prima vedetă a păsării muzicale Phoenix în fruntea căreia i-a pus bazele la începuturile anilor ’60 alături de Nicu Covaci. Artistul a fost primul solist Sfinții, formație devenită Phoenix. El a compus prima piesă originală a grupului –”Știu că mă iubești și tu” (1964).

Solistul ce a făcut istorie cu genialele ”Canarul”, ”Vremuri”, ”Nebunul cu ochii închiși” ori ”Totuși sunt ca voi” a plecat din România cu mult înaintea spectaculoasei evadări din comunism a trupeților, însă a rămas alături de muzicieni, fiind prezent la fiecare eveniment important. A trecut printr-o traumatizantă operație în urma căruia a rămas fără un picior și, în ciuda handicapului, a urcat pe scenă demn de fiecare dată.

”A fost o alegere grea dar dacă nu plecam, nu pleca nici mama, nici fratele meu și ar fi rămas bunica singură în America. Ea e cea care s-a luptat să fim o familie unită. Înainte să ajungă în America, în anii anii cât a locuit în Germania, bunica mea- Maria Celler-ne-a trimis tot ce aveam nevoie ca trupă. Eram invidiați pentru instrumente electrice, stative, boxe. Dacă n-ar fi fost ea, poate povestea Phoenix ar fi fost scurtă. S-a stins de mult și i-am datorat multe”, ne-a povestit saga vieții sale Moni. O perioadă a stat în Germania, la realizatorul de emisiuni radio Cornel Chiriac (Europa Liberă) cel care i-a dat șansa să facă emisiuni din noua sa țară, Statele Unite.

”Adaptarea mea peste ocean a fost un șoc. Am lucrat la fabrică, ambalam lenjerie intimă, apoi am lucrat într-o vopsitorie, trebuia să câștig bani căci fratele meu era elev, trebuia să mâncăm, să plătim chiria, să o pot aduce pe Marieta (cea care i-a fost soție -n.r) după mine. Cornel Chiriac m-a ajutat să realizez emisiuni din America pentru Europa Liberă. Pentru fiecare emisiune făceam naveta 150 kilometri până la New York. Ba am încercat să cânt și cu o trupă acolo, în Bethlehem, Pennsylvania, dar slabă. A fost perioada când m-am decis să mă întorc în Germania, unde viața era mult mai bună”. Țară al cărei cetățean este. Moni a ieșit la pensie după o carieră profesională în diverse domenii, a instalat parbrize, la o fabrică de motostivuitoare, apoi la una de mezeluri, ca director de vânzări până la pensionare. ”Revenirea mea în Germania a fost justificată și de evadarea celor de la Phoenix din România. Din nefercire, neânțelegerile au făcut ca Țăndărică, Kappl și Erland Krauser să-și făcă o altă formație, Madhouse. I-am ajutat prietenește, sunetist, șofer, compozitor”, rememorează artistul părți din viața sa, strâns legată de tot ce înseamnă Phoenix.