A plecat cu un rucsac din România și a cucerit o țară din OCCIDENT

Cosmin absolvise Facultatea de Științe Economice din Craiova și avea posibilitatea să înceapă imediat să muncească la o firmă din oraș, unde fusese stagiar pe perioada studiilor. Dar a vrut să încerce altceva. „Am plecat din nevoia de crește și de a scăpa de «munca de jos». Am ales să vin în Belgia, inițial pentru o angajare sezonieră, iar apoi am vrut să îmi demonstrez mie că pot să realizez ceva și să mă dezvolt ca individ în Occident“, spune Cosmin Râță.

Așa că, în 2003, a ajuns în Belgia cu 40 de euro în buzunar și cu un rucsac de haine. Nu a fost chiar ușor, pentru că România nu era încă membră a Uniunii Europene, așa că era nevoie de viză pentru a avea drept de ședere și de muncă. Iar procedura era chiar dificilă în acea perioadă. A găsit totuși o soluție.

„Am decis să mă înscriu la facultate pentru a putea avea viză de student și drept de muncă. Am făcut o echivalare de studii la Université Libre de Bruxelles. Însă, pentru a putea să mă întrețin, am lucrat ca zilier necalificat într-o firmă de demolări. Pentru a scăpa cât de cât de munca grea din demolări, am avut o oportunitate de a lucra, tot ca necalificat, la o altă firmă de acoperișuri, hidro și termo izolații, ca sub contractor.

Articolul integral pe NEWSWEEK