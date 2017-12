A transformat un obiect banal într-un accesoriu care acum îi aduce 100 de milioane de dolari

Probabil că nu te-ai fi gândit că lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticlă de apa îmbutelitată, dar Krauss a găsit un public dispus să plătească atât. Compania lui Kauss, S’well, înfiinţată în 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari în 2013 la 47 de milioane de dolari în 2015 şi a atins o cifră de afaceri de 100 de milioane de dolari în 2016, iar acest lucru nu s-a întâmplat doar datorită şansei. “Sunt atât de organizată, încât înnebunesc pe toată lumea din jurul meu. Anul trecut a fost unul dificil deoarece am trecut de la stadiul de proiect la start-up apoi la o companie medie, totul în doar un an şi jumătate”, povesteşte Kauss. Acum 18 luni, ea a avea 18 angajaţi, azi are 47 de oameni în companie şi un plan de cinci ani “de inovaţie pentru sticlele de băuturi”.

