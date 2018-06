Achiziții ciudate ale Guvernului: 400 de pachete formate din DEX, DOOM și Gramatica limbii române

Potrivit SICAP, Guvernul va trebui să achite contravaloarea produselor livrate în termen de 30 zile calendaristice de la dată primirii facturii.

Pachetul de cărți este format din: a) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, an apariție 2016, format: 20/26, nr. pagini: 1376, ISBN: 978-606-704-161-3; b) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, an apariție 2010, format 17/24, nr. pagini 871, ISBN 978-606-8162-08-9; c) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatică de Baza a Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, an apariție 2016, format: 17/24, nr. pagini: 922, ISBN: 978-606-704-138-5.