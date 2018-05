Acuzele unui demisionar din PSD: Hoțul strigă hoții

“Trădarea, în orice formă s-ar manifesta, este abominabilă. Doar formulată, ca acuzație, stârnește repulsie, mai ales în societatea românească sătulă de trădători. Și tocmai de aceea, trădarea este astăzi pe buzele tuturor foștilor noștri colegi de patrid, care ne acuză pe noi că am trădat partidul, cauza comună, țara. Doar că țara a fost deja trădată, și nu de noi, cei care am părăsit PSD atunci când am constatat că nimic din ceea ce ar fi trebuit să se întâmple pentru binele României nu se mai poate înfăptui”, scrie Mircea Titus Dobre pe pagina sa de Facebook. Acesta a apărut recent într-o conferință de presă susținută de Victor Ponta în care și-a anunțat plecarea din PSD și adeziunea la Pro România. După aceea, a fost catalogat drept tradător de foștii săi colegi.

​”Trădarea este folosită de foștii noștri colegi ca unic argument prin care se încearcă denigrarea noastră pentru salvarea unei imagini false a ceea ce a devenit PSD astăzi, partidul în care toți am crezut, ani la rând, social-democrația pentru care am luptat, crezând că aduce acea stare de echilibru în societatea românească, unitatea de grup, pe care am încercat să o păstrăm chiar și atunci când am fost noi cei trădați. Am făcut toate acestea, doar cu speranța că lucrurile vor reintra într-o normalitate pe care toți ne-am dorit-o, dar care, la un moment dat a devenit un deziderat irealizabil. Abia atunci am luat decizia să părăsim corabia. Și am fost numiți “șobolani”, chiar de către liderul care a reușit să preia conducerea acestei corăbii ai cărei mateloți am fost toți, pentru care am muncit cu adevărat mulți dintre noi”, a mai spus Dobre. Acesta a fost ministrul al Turismului în Guvernul Grindeanu.

​”Trădarea am simțit-o noi, cei care ne-am trezit, la un moment dat, transformați, fără voia noastră, din mateloți cinstiți, pe o corabie ce mergea spre un viitor mai bun al României, în supuși ai unor pirați. Am fost acuzați pe nedrept de întreaga societate românească, pentru fapte pe care le-au comis exact cei care astăzi ne acuză pe noi de trădare. Strategia prin care corabia PSD a fost preluată și condusă de liderul ei cu puteri depline este specifică legendarilor pirați care au îngrozit mările lumii. Dacă unii dintre noi am luat decizia de a părăsi această corabie, nu am făcut-o ca șobolanii care fug de pe vasul ce se va scufunda în curând, ci doar pentru că nu dorim să fim părtași la scufundarea României, către care ne conduc pe toți câțiva pirați care ne-au furat munca de o viață. Nu doar nouă, celor care am plecat, pentru că vrem o soartă mai bună pentru România – #ProRomânia -, ci și celor care au rămas în continuare pe corabia care astăzi merge spre pierzanie, dar și tuturor celorlalți, românilor care nu au greșit cu nimic pentru a avea soarta decisă de un mic grup de oameni ce au doar interese personale”, a continuat Dobre.

​Potrivit acestuia, “trădarea este a celor care duc România spre prăpastie, nu a celor care ies din acest joc murdar, tocmai pentru că vor să-i oprească!” “Trădarea este a celor care nu au vrut să facă lucrurile să meargă și care au luat exact deciziile bune pentru a distruge orice strategie care ar fi putut să aducă beneficii României, care astăzi ne acuză pe noi de trădare, tocmai pentru că nu dorim să-i susținem în acest demers! Trădarea este a celor care îngroapă România în sărăcie, prin decizii greșite, pe care nu le acceptăm și la care nu vrem să fim părtași”, a adăugat Dobre.

Fostul ministru spune că dDe trădare pot fi acuzați doar cei care au înșelat așteptările românilor și care în continuare nu înțeleg spre ce se îndreaptă această corabie pe care “noi am părăsit-o, când am constatat că nimic bun nu se mai poate întâmpla și nimic din ceea ce a existat în PSD nu mai poate fi adus înapoi”. “De trădare pot fi acuzați doar cei care mistifică și ignoră o realitate cumplită, realitatea României care a ajuns într-un singur an de la deflație la cea mai ridicată rată a inflației din Europa. De trădare pot fi acuzați doar cei care în continuare susțin că România merge pe calea cea bună, deși știu și ei foarte bine că ne conduc pe calea pierzaniei”, a afirmat fostul membru PSD.

​”Am fost la guvernare, timp de un an, timp în care, ca ministru al Turismului, am reușit să mă bucur de dublarea aportului la PIB din domeniul pe care l-am gestionat, iar în continuare se înregistrează creșteri semnificative, care au la bază deciziile bune și toate demersurile pe care le-am făcut împreună cu echipa de la Minister. Răspunsul pe care liderul partidului mi l-a dat, fără explicații, a fost înlăturarea mea și a echipei mele, distrugerea proiectelor legislative la care noi am lucrat timp de un an, pentru a face sistemul să funcționeze, revenirea la starea de haos, care va conduce, în scurt timp, la o scădere dramatică și în turismul României. M-am întrebat de ce se întâmplă toate aceste lucruri. M-am întrebat cu ce am greșit, nu doar eu, ci noi, toți cei care am încercat să facem orice pentru binele României. M-am conformat, inițial, considerând că altcineva va face lucrurile mai bine decât mine și echipa mea, doar că rezultatele arată contrariul. Munca mea și a echipei mele nu a fost doar distrusă, ci și rezultatele par a se vrea inversate, în cel mai scurt timp, prin deciziile care se iau, prin erorile care parcă sunt dorite, pentru a îngropa și turismul românesc”, a mai spus Dobre.

Finalul mesajului postat pe Facebook este apoteotic. “Cine a trădat și cine trădează? Cine a trădat România și pe români? Cine ne-a trădat pe noi toți, nu doar pe noi, cei care am decis să părăsim corabia piraților, pentru că vrem să fim mateloți cinstiți, ci și pe ceilalți români care nu au greșit cu nimic, dar vor fi obligați să plătească foarte scump greșelile unui grup mic de oameni care-și servesc propriile interese? ​Trădătorii sunt cei care în continuare ne prezintă o realitate mistificată. Trădătorii sunt cei care ne mint în fiecare zi, ignorând evidența. Trădătorii sunt ei, cei care ne acuză astăzi pe noi de trădare, pentru că nu vrem să-i ajutăm să îngroape România de tot! Noi am plecat. #ProRomânia!” a încheiat Dobre.