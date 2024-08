Au dat-o pe gulaș picant ca să fie și mai rapizi pe circuitul de raliuri!

Adrian și Alexandra Teslovan, cei mai cunoscuți piloți tată și fiică din Campionatul de Raliuri, au lăsat volanul și au intrat în bucătărie. Ei au preparat pâine de casă și gulaș din zona Ținutului Secuiesc.

Adrian Teslovan unul dintre cei mai cunoscuți și experimentați piloți din motorsportul românesc este as și în bucătărie, nu doar pe circuit! Alături de fiica sa, Alexandra, pilot și ea în Campionatul de Raliuri, a intrat în bucătărie și a preparat un gulaș picant din zona Harghitei, locul în care Adi a copilărit.

„Pasiunea mea pentru gătit cred că a pornit așa natural cumva. Viața te obligă câteodată și am dus-o un pic mai departe, e o plăcere, mă deconectează și asta e cel mai important” -Adrian Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri.

De data aceasta, la masa de gătit, Adi i-a fost copilot Alexandrei, cum îi place să spună.

„Cu tata în bucătărie suntem bine, chiar ne înțelegem mult mai bine decât în mașină, mă ajută foarte mult la baza de sfaturi, îndrumări și chiar idei” – Alexandra Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri.

Pilotul i-a arătat fiicei sale cum se prepară gulașul. „Am zis să fie ceva autentic și din zona în care suntem noi, din Miercurea Ciuc. Am zis să nu mergem în zona italiană, să îl lăsăm pe Marco și pe Simone în zona aceea. Nouă ne place să fie și puțin picant” – Adrian Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri.

Adi e pasionat de bucătărie de mulți ani și spune că se pricepe să prepare orice.

„În general îmi place să experimentez. nu am limite, nu zic nu îmi plac numai mâncărurile alea. Îmi place mult bucătăria italienească, cu mulți colegi chiar de la curse discutăm câteodată rețete, alții vorbesc despre alte lucruri…” –Adrian Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri.

Pasionat de Formula 1, Adi are și un pilot preferat din noul val. Dacă ar avea ocazia, a dezvăluit și ce fel de mâncare i-ar plăcea să îi pregătească.

„Aș prefera să îi gătesc lui Lando Norris … nu știu ce i-aș face, probabil o mâncare românească, sarmale” –Adrian Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri.

Alexandra este în al cincilea an de motorsport

Alexandra Teslovan a împlinit de curând 18 ani și de când era mică este pasionată de mașini. Microbul i-a fost transmis de către tatăl său, pilot cu ștate vechi în Campionatul de Raliuri.

În urmă cu 5 ani și ea a început aventura în motorsport, în Campionatul de Super Slalom, iar de 2 ani este colegă cu tatăl său în Campionatul de Raliuri.

„Îmi place la nebunie ce fac acum. La început nu eram suficient de pregătită, dar acum sunt pregătită cam în orice situație și sunt bucuroasă că pot învăța. De la tata primesc cele mai bune sfaturi, atât în ceea ce privește pasiunea mea cât și în bucătărie” –Alexandra Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri.

Vrea să urmeze Politehnica

Anul acesta va fi unul greu pentru Alexandra. Tânăra a trecut în clasa a XII a, dar nu vrea să renunțe la raliuri. Spune că va învăța pentru BAC și admiterea la facultate, dar va merge și la curse.

„Mi-am ales o facultate grea, vreau să dau la Politehnică, nu știu încă ce specialitate, dar știu că mă va ajuta pe partea profesională în sportul pe care îl practic. Vreau să continui toată viața în motorsport” – Alexandra Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri.

De când s-a apucat de motorsport, Alex a schimbat 2 mașini. Ea dezvăluie și care este mașina visurilor sale.

„În motorsport mi-ar plăcea foarte mult să conduc un R5, una dintre cele mai performante mașini, o Skoda sau dacă se poate să ajung în mondial cu una din VRC-uri, mașini de top” –Alexandra Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri

Emoții mari când își vede fiica la volan

Adrian Teslovan dezvăluie că i-a fost greu să își vadă fata pilot de curse. Și acum, după 5 ani, încă are emoții.

„Acum un an, în primul ei an de raliuri, la Harghita, eu am abandonat și am stat pe dreapta alături de Dan Gîrtofan care își urmărea și el băiatul. Și am zis că nu mai stau să mă uit la probă, pentru că mi-a fost foarte greu, am făcut 12 kilometri între un viraj și zona unde era semnal să văd timpii. În câteva ore am făcut 12 kilometri pe jos și am zis exclus, voi sta în parcul service, e mult mai bine pentru mine”-Adrian Teslovan, pilot în Campionatul Național de Raliuri.