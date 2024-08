Afacerea vândută de tatăl Andrei Măruță pentru ca acesta să devină vedetă: ”Mi-am lăsat meseria, am fost în stare să-mi vând şi casa!”

Tatăl care a sacrificat totul pentru succesul Andrei Măruță: povestea din spatele vedetei

În spatele succesului răsunător al Andrei Măruță, una dintre cele mai iubite artiste de la noi, se află o poveste de sacrificiu și devotament părintesc. Alexandru Mihai, tatăl cântăreței, a renunțat la tot pentru a sprijini cariera fiicei sale, demonstrând că talentul și pasiunea pot depăși orice obstacol atunci când sunt susținute necondiționat.

Tatăl care a sacrificat totul pentru succesul Andrei Măruță! Povestea din spatele vedetei

Înainte ca Andra să devină o vedetă națională, tatăl său deținea o prăvălie în Câmpia Turzii, orașul său de origine. Însă, atunci când a observat talentul deosebit al fiicei sale, a luat decizia de a renunța la afacerea sa. Asta pentru a-i dedica tot timpul și resursele necesare. „Când am plecat cu Andra la drum, nu m-am gândit la bani. Am avut prăvălie în Ardeal, dar am renunţat. Mi-am lăsat meseria, am fost în stare să-mi vând şi casa doar să-mi văd copilul artist”, a mărturisit Alexandru Mihai, care a devenit șofer, meditator și impresar pentru fiica sa.

Primii pași în lumea muzicii

Andra, al cărei nume real este Alexandra Irina Măruță, a urcat pentru prima dată pe o scenă la vârsta de doar șapte ani, în cadrul emisiunii TV „Tip Top Minitop” (TVR). Însă, chiar și la acea vârstă fragedă, ea avea deja experiența spectacolelor din restaurantele din orașul natal și a festivalurilor muzicale. Părinții săi au văzut potențialul imens și au decis să facă tot ce le stă în putință pentru a o susține.

De la prăvălia din Ardeal la marile scene ale României. Drumul către succes

Când Andra a împlinit 14 ani, tatăl ei a luat o decizie crucială, i-a dat șansa de a-și dezvolta cariera mutându-se în Capitală. „Când am venit în Bucureşti, nici bani de chirie nu aveam”, își amintește tatăl artistei. Alexandru Mihai a fost mereu atent la binele fiicei sale, alegând cu grijă locurile unde să cânte.

Succesul continuă: Andra pe mari scene din Europa

Astăzi, Andra este recunoscută nu doar pentru vocea sa extraordinară, ci și pentru spectacolele impresionante pe care le pune în scenă. Ultimul său proiect, „Tradițional 2”, a fost un succes uriaș, reușind să adune 100.000 de spectatori de la primul concert, un record pentru un artist român în ultimii 30 de ani.

Povestea Andrei Măruță este un exemplu emoționant de cum sacrificiul și sprijinul familiei pot transforma visurile în realitate. Alexandru Mihai a renunțat la tot pentru a-și vedea fiica pe culmile succesului. Astăzi, Andra este nu doar o vedetă, ci și o dovadă vie a puterii iubirii și devotamentului părintesc.