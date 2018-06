Airbus avertizeaza ca va parasi UK datorita consecintelor economice extrem de severe cauzate de Brexit

Unipart- o alta companie extrem de mare care angajeaza numai in UK 6000 de lucratori a declarat prin vocea lui John Neil -CEO-ul lor- ca sunt frictiuni imense pe lanturile de distributie si ca rezultatul va fi migrarea a zeci de mii de locuri de munca dinspre UK catre Uniunea Europeana.

Tom Williams – CEO-ul companiei Airbus afirma ca in perspectiva Brexitului care ar trebui sa se intample in martie anul viitor, la cum arata lucrurile acum – fara un deal negociat in clar, fara consecinte evaluate- viitorul Airbus in Marea Britanie este amenintat si se dezvolta deja scenarii ale mutarii in Europa pentru ca nu-si poate permite sa absoarba consecintele socului economic previzionat.

Iann Robertson- seful BMW in UK a luat pozitie deasemenea cerand in mod imperativ negocierea unui deal si a unor conditii economice clare pentru corporatii… Producatorul masinilor Mini si al celebrului Rolls Royce cere planuri de rezerva pentru ca aceasta decizie de parasire a UE afecteaza in mod deciziv inclusiv viitorul industriei din care face parte.

