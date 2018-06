Alertă. O nouă OUG 13? Dragnea: Ne gândim serios dacă modificăm legislaţia penală prin ordonanţă de urgenţă

Antena 3: Ce simţiţi când vedeţi imaginile de la miting?

Liviu Dragnea: Simt aceeaşi emoţie ca aseară. A fost o emoţie puternică în piaţă. A fost o descărcare. Am făcut acest miting împotriva sistemului securist patronat de Iohannis, beneficiarul acestui regim. În al doilea rând, am fost provocaţi şi am hotărât să ieşim. Acesta a fost mitingul mic. Următorul miting va fi unul uriaş, într-o altă locaţie, căci oamenii nu mai încap acolo. Le-am arătat ce înseamnă un miting de câteva sute de mii. În al treilea rând am avertizat populaţia că mâna statului paralel poate ajunge la oricine dintre noi.

Serviciile secrete au bugete din ce în ce mai mari.

A fost până acum. Niciun Guvern normal la cap nu poate aloca sume mai mari în condiţiile în care s-au făcut interceptări mai multe ca în SUA. Noi nu o să mai facem asta. Partenerii noştri străini au încurajat, ba chiar au şi finanţat acest stat paralel odios. Ar trebui să-şi asume public asta.

De ce v-a luat aşa mult să faceţi acest miting?

Am tot sperat că nu ducem lupta politică şi în stradă. PSD a prins gustul să iasă în stradă. A fost un miting autorizat legal, nu cum fac ceilalţi.

V-a fost teamă de provocări?

Teamă, nu, dar ştiam că se organizează. Aseară, când mergeam spre maşină, erau patru şobolani care puneau tot felul de întrebări. Cu mine mai erau 30-40 de oameni încărcaţi cu adrenalină, care puteau să le răspundă.

Credeţi că Iohannis va semna actul de revocare?

Eu am spus că suntem hotărâţi să mergem până la capăt. Eu nu sunt prezicător şi nu ştiu ce va face Iohannis. Dar dacă va face greşeala fatală de a nu pune în aplicare o decizie a CCR, pe noi nu o să ne lase indiferenţi. Noi nu putem să stăm cu mâinile în sân. Vom utilza tot ce avem la dispozitie.