ALERTĂ! Prima reacție a ELENEI UDREA

La scurt timp după ce a primit condamnarea de 6 ani, Elena Udrea, care se află în Costa Rica, a avut prima reacție, pe contul său de Facebook. Iată mesajul întreg:

“Multumesc tuturor celor care ati crezut si credeti in dreptatea mea, tuturor celor care m-ati sustinut, ma sustineti, v-ati rugat si va rugati pentru mine!

Multumesc presei care a dus si duce o lupta mai apriga si mai determinata pentru adevar si oprirea abuzurilor din Romania, decat o duc alesii poporului, cei care ar avea obligatia sa o faca.

Sistemul inca exista si functioneaza, Protocoalele si culoarele din justitie sunt in continuare eficiente, sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI.

Pana decid ce voi face in continuare, va rog sa acceptati ca nu voi da nicio declaratie.

Doamne, ajuta tuturor!”