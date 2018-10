ALRTĂ! BOMBĂ la locuința miliardarului SOROS

Un dispozitiv exploziv a fost gasit luni intr-o cutie postala din apropierea locuintei din New York a miliardarului George Soros, tinta preferata a militantilor de dreapta din Statele Unite si Europa de Est, a anuntat The New York Times citand surse din politie.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 23.10.2018, 8:44 | Actualizat: 23.10.2018, 8:45