Ambasada care a dat o lecție de presă ANTENEI 3

Ambasada Suediei la Bucuresti dezminte informatia lansata in spatiul public de unele surse de presa potrivit careia de pe contul de YouTube al ambasadei ar fi fost sters filmul de la ceremonia de decorare a Laurei Codruta Kovesi dupa demiterea acesteia de la sefia DNA.





Catalogata ca o “lovitura pentru Laura Codruta Kovesi” de catre adversarii fostei sefe a DNA, disparitia clipului in cauza are o explicatie mult mai prozaica, dupa cum precizeaza Ambasada Suediei in Romania, prin intermediul unei postari pe Facebook in intregime in limba engleza.

“ Afirmatii : Ieri, anumite surse de presa (printre care Antena3, Stiripesurse, Evz si altele) au prezentat drept ‘stire’ faptul ca Ambasada Suediei a sters un video cu Laura Codruta Kovesi dupa demisia acesteia de la sefia DNA. Conform acestor surse media, clipul ar fi fost sters din cauza revocarii.

Unele dintre surse au mers si mai departe, speculand pe baza motivelor. ‘Stirea’ a fost preluata de mai multe canale media care au facut trimitere la alte canale media drept sursa.

Fapte : Clipul de la ceremonia la care Laurei Codruta Kovesi i s-a conferit titlul de Comandor al Ordinului Steaua Polara a fost sters in 2017, la cateva luni dupa ceremonie, din acelasi motiv pentru care sunt de regula sterse diferite materiale de la evenimente pe care le promovam in calitate de organizatori.

