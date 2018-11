AMENDĂ de până la 5.000 de lei pentru cei care deţin telefoane wireless ilegale

Aproape 700 de telefoane wireless de tip DECT 6.0 care afectează funcționarea serviciilor de comunicații electronice, în special a celor de telefonie mobilă, au fost descoperite și scoase din uz în acest an, a anunțat miercuri arbitrul telecom. "Dacă în anul 2016, de exemplu, am identificat în jur de 150 de astfel de telefoane fixe wireless, numărul acestora s-a triplat în 2017, iar în acest an a ajuns la aproape 700", a declarat miercuri Cristian Popa, director executiv al Arbitrului telecom (ANCOM), relatează Hotnews.ro.

