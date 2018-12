Ameninţare pentru Liviu Dragnea: „Nu aduce anul ce aduce ceasul!“

„Se pare că orice loc aş ocupa deranjez, aşa că se face orice pentru liniştea domnului Dragnea. Şi acest «orice» trebuie luat în serios, pentru că nu este o figură de stil. E realitatea ultimului an în care am fost transformat într-o ţintă vie. Prima oară m-au înlocuit de la conducerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. Apoi, supărat probabil pe faptul că la Ministerul Apărării Naţionale lucrurile se mişcau în direcţia bună, m-au schimbat. Când spun «direcţia bună», am în vedere direcţia României şi a Armatei Române. Dar, poate, lucrurile acestea contraveneau intereselor altora. Nu a fost suficient! Liviu Dragnea a continuat şi, rând pe rând, m-a schimbat din funcţia de Preşedinte PSD Dâmboviţa (filială cu rezultate excelente), apoi din cea de vicepreşedinte PSD la nivel naţional şi vicepreşedinte al Senatului României. Începând cu data de 4 decembrie, sunt membru al Comisiei economice, industrii şi servicii. Şi aici îmi voi face treaba cu aceeaşi seriozitate şi dedicaţie. Până când? Până în momentul în care, din nou, interesele lui L.D. vor fi deranjate. Şi, atunci, cu siguranţă, voi fi mutat «disciplinar» la o altă comisie. Asta dacă nu se vor întâmpla surprize. Nu aduce anul ce aduce ceasul!”, spune Adrian Ţuţuianu, pe pagina sa de Facebook.

