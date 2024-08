Amenzi pentru operatorii economici care nu au respectat Sistemul de Garanție-Returnare

S-au dat amenzi

Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat 3.647 de controale și au aplicat 535 de sancțiuni în valoare de 2,76 milioane lei din cauza nerespectării Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Mediului. Acţiunea de control a inclus şi administratorul SGR, compania RetuRO.

„Am finalizat o lună de control în circuitul Sistemul de Garanţie-Returnare. Acest sistem are ca obiectiv principal dispariţia deşeurilor din natură. (…) Acest control reprezintă o altă etapă în procesul de îmbunătăţire şi de implementare a Sistemului de Garanţie-Returnare, iar Ministerul Mediului a avut nevoie de o radiografie din teren a ceea ce înseamnă implementarea sistemului, ceea ce Garda de Mediu a făcut. În acest sens, în numai o lună am desfăşurat 3.647 de controale, am implicat aproximativ 160 de comisari la nivel naţional. Această acţiune s-a soldat şi cu sancţiuni în valoare de aproape 2,8 milioane de lei. Principalele motive pentru care au fost aplicate aceste sancţiuni sunt: obligaţia comercianţilor de a utiliza pentru raportarea ambalajelor programul informatic pus la dispoziţie de administratorul SGR, obligaţia comerciantului de a încheia contracte cu administratorul SGR, obligaţia comercianţilor de a organiza punctele de returnare pentru ambalaje, obligaţia comercială de a permite exclusiv administratorului SGR să preia aceste ambalaje. Avem situaţii când în loc să plece pe circuitul normal, aceste ambalaje ajung „la negru”, mai ales în zona rurală”, a explicat Andrei Rudolf Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, citat de Agerpres.

„ANPC şi Garda Naţională de Mediu au efectuat controale specifice tematicii SGR. În această perioadă, Autoritatea a controlat 286 de operatori economici, constatându-se 225 de abateri, ceea ce reprezintă 78,7% din numărul celor controlaţi. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 263 de acţiuni pe sancţiuni contravenţionale, constând în 170 de avertismente şi 93 de amenzi contravenţionale, în valoare de 732.000 lei. Principalele abateri care au fost constatate în urma acţiunii de control se referă la modul de indicare a preţurilor şi implicit a garanţiei, lipsa informaţiilor de pe automat privind modalitatea de returnare a valorii, automate de returnare defecte, refuzul preluării ambalajelor returnate de consumatori, refuzul de preschimbare a voucherelor SGR în numerar, ambalaj nerecunoscut de aparatul RVM ca fiind produs cu garanţie şi nerespectarea programului SGR”, a afirmat Hotca.

Controalele tematice privind SGR a fost efectuat de GNM şi ANPC, în perioada 5 iulie – 5 august 2024.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a anunţat, joi, că, prin Sistemul de Garanţie – Returnare (SGR), au fost colectate peste 1,3 miliarde de ambalaje, până în prezent, însă a admis că sistemul are încă disfuncţionalităţi. Acesta a subliniat că una dintre cele mai mari disfuncţionalităţi a SGR se referă la refuzul comercianţilor din mediul rural de a prelua ambalajele de la client, deşi aceştia au perceput garanţia de 50 de bani.