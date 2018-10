“America avertizează Ungaria. România se face că nu vede”

Mai jos, textul integral publicat de Dan Dungaciu pe site-ul Laboratorului pentru Analiza Războiului Informaţional şi Comunicare Strategică (LARICS):

Wess Mitchell (foto) a depus jurământul pentru poziția de Adjunct al Secretarului de Stat al SUA pentru Europa și Eurasia abia pe 12 octombrie 2017, dar vestea nominalizării sale a fost una excelentă pentru europenii din regiunea noastră. Un om care știe dosarul, arhitectura de putere, mizele strategice. Pozițiile sale publice sunt, de aceea, primite și prizate cu dublu interes. Discursul lui Wess Mitchell susținut la Atlantic Council pe 18 octombrie 2018 și intitulat “Championing the Frontlines of Freedom: Erasing the ‘Grey Zone’” este un exemplu de comunicare strategică.

Din mesajul lui Wess Mitchell, fostul șef al din ce în ce mai influentului think-tank CEPA, singurul care se ocupa/ocupă explicit de Europa Centrală și Europa de Sud-est, s-au extras, școlărește, aproape, liniile generale, abstracție făcând de principalele mesaje care vizau nu doar regiunea, ci (mai ales) România. De aceea revenim asupra lui.

Bazat pe documentul fundamental al administrației americane, respectiv „Strategia de securitate”, publicată în decembrie 2017, și la care este rezonabil să credem că Wess Mitchell a avut o contribuție semnificativă, discursul acestuia traduce, mai concret, ce înseamnă „revenirea la competiția dintre marile puteri” – firul roșu al viziunii strategice a administrației Trump – pe cazul concret al regiunii noastre. Căci Wess Mitchell asta face: analizează, pe cazul Europei Centrale și de Est, cum se poate înțelege această confruntare geopolitică care include trei actori importanți: SUA, China și Rusia. Prezența ultimilor doi jucători în regiune nu mai poate fi negată sau minimalizată. Asistăm acum la o tentativă de a „umple” griurile, de a coopta actori din zonă în diverse jocuri politice, economice sau/și strategice. Este o evidentă confruntare pentru putere și influență, purtată prin strategii multiple – influență militară, război, corupție, extindere economică, influență economică, război informațional etc. etc.

America a înțeles asta și transmite un mesaj aliaților din regiune să fie pregătiți pentru bătălia zilelor noastre, să știe să discearnă, să aleagă corect și să nu cadă în plasa unor sunete de sirenă, căci nici Rusia nici China nu pot fi aliați pe termen scurt și lung ai unor state membre UE, NATO și, mai ales, partenere strategice ale Americii. În plus, Wess Mitchell dă asigurări că SUA au înțeles să își asume, inclusiv prin dimensiunea economică mai accentuată, cuantificabilă în cifre consistente, prezența în regiune și sprijinul pentru aliați (instrumentul financiar OPIC crește de la 29 miliarde USD la 60 miliarde USD).

continuarea, AICI