Amintirile unui primar care e de 28 de ani în funcţie!

Primarul Constantin Dinuţ se află în fruntea Primăriei Corbu, din judeţul Olt, o localitate aflată la graniţa cu Argeşul, din ultimele zile ale lui decembrie 1989. Este primul primar de după Revoluţie, deşi, ce-i drept, primul „mandat“ n-a durat nici o lună, fiind dat jos şi repus în 1991, de când a câştigat toate scutinurile organizate.

Zilele în care românii credeau că au câştigat o viaţă mai bună, răsturnând comunismul, l-au prins pe primarul Constantin Dinuţ în fruntea CAP-ului din localitate. Fusese ales pentru a doua oară, după un episod, în 1985, în care şefii de la partid l-au acuzat de instigare la nesupunere, preşedinte de CAP.

„Sunt inginer zootehnist, dar am făcut facultatea în ambiţia comuniştilor. În 1974 m-am dus la mama, săraca, s-o ajut la sapă, la lotul pe care i-l dăduseră. Vine o brigadieră şi-i zice: «Hai, nu ni-l dai nouă pe Vică, la CAP?» Eu, cum e soarta, făcusem şi armata, fusesem dat de 6 ani la şcoală, pe timpul ăla nu prea se făcea aşa, dar mama a avut un director de şcoală fost coleg de-al ei şi –« ia-mi şi mie băiatul la şcoală! Ia-mi-l şi mie! O trece, n-o trece clasa, dar lasă-l acolo, să se-nveţe!» – şi aşa am terminat, n-am luat la facultate, am plecat în armată. Terminasem liceul profil umanist. Şi mama– „Hai, mamă, du-te la ăştia! Asta fost în vară. În decembrie m-au promovat şef de fermă, brigadier zootehnist. Rulam cam 7.000-8.000 capete de oi, n-aveam vaci, eram oier. Au distrus ăştia tot după ’90, un an de zile n-am dat pe-acolo, că-mi venea să plâng“, începem să povestim cu primarul care, spune, a văzut ferma crescând, dar a văzut-o şi prăbuşindu-se.

