Ana Bărbosu, prima reacţie după ce TAS i-a dat medalia de bronz înapoi: „Mi s-au înmuiat din nou picioarele. A fost un şoc”

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, gimnasta Ana Maria Bărbosu a împărtășit emoțiile sale după ce a aflat vestea că a câștigat medalia de bronz, datorită deciziei favorabile a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Ana Maria a declarat că s-a simțit extrem de fericită și a mulțumit tuturor celor care au fost alături de ea și au avut încredere în capacitățile ei.

„Vă mulțumesc din suflet! Nu găsesc cuvinte să descriu ce simt. Încă încerc să procesez tot ce s-a întâmplat și mă bucur că antrenorii, federația și avocații au luptat până în ultima clipă pentru amândouă, pentru mine și pentru Sabina, și am avut un final fericit.”

Ana Maria a povestit că a aflat vestea în timp ce se pregătea pentru vacanță, fiind acasă cu prietena ei, Iulia Trestianu, și familia. „Eram acasă, pregătindu-ne pentru vacanță, și când am primit vestea, am fost copleșită. Mi s-au înmuiat picioarele; a fost un șoc.”

A recunoscut că nu s-a așteptat la acest rezultat

Ea a recunoscut că nu se aștepta la acest rezultat și preferase să-și încheie gândurile legate de Jocurile Olimpice și să fie împăcată cu sine. „Am preferat să nu îmi fac alte speranțe și să fiu împăcată cu gândul că totul s-a terminat. Nu ar fi fost sănătos să rămân cu dorințe nerealizate.”

Ana Maria a subliniat că, datorită încrederii antrenorilor și a federației, a reușit să obțină acest rezultat. „Am crezut în mine de la momentul în care m-am urcat pe podium și am început exercițiul la sol. Am vrut să dau tot ce am mai bun și să fac sala să simtă alături de mine.”

Gimnasta a menționat că performanța ei în finala de la sol i-a încălzit sufletul și i-a întărit încrederea în sine. „Faptul că am reușit să ofer un exercițiu atât de bun în cea mai importantă finală din viața mea mi-a dat multă încredere și a fost un sprijin în această perioadă.”

Ana Maria a exprimat încrederea că TAS a fost extrem de atent la detalii și că decizia luată a fost corectă. „Sunt convinsă că cei de la TAS au analizat fiecare detaliu și au luat decizia corectă.”

În încheiere, ea a mulțumit pentru numeroasele mesaje de încurajare primite, care i-au adus multă energie pozitivă. „Am primit foarte multe mesaje de susținere, sincere și pline de energie pozitivă. Când am ajuns acasă, am fost întâmpinată de oameni care m-au felicitat și am simțit emoția și sprijinul lor. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine și mi-au transmis această energie pozitivă.”