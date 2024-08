Gimnastele își strigă supărarea după JO: „Nu meritam așa ceva!”

Ana Maria Bărbosu, gimnasta căreia i s-a luat bronzul olimpic, dezvăluie cu o sinceritate dezarmantă că nu crede ca medalia ar putea să revină la ea. În schimb, Carmencita Constantin, șefa gimnasticii din România, spune că luptă pe toate căile ca Anei și Sabrinei Maneca-Voinea să li se facă dreptate după ce au pățit în finala olimpică de la sol.

Trei dintre delegațiile României care au concurat la Jocurile Olimpice de la Paris au revenit în țară, iar sportivii de la canotaj, gimnastică și tenis de masă au fost primiți la Salonul Prezidențial.

Printre ei și cele două gimnaste, Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea, care au devenit în ultimele zile subiect mondial de discuție în lumea sportului, după ce vineri, în finala de la sol, Anei i s-a luat bronzul olimpic pe care inițial îl câștigase, iar Sabrina a fost penalizată pentru că, în opinia arbitrelor, românca a atins cu călcâiul lina solului.

Deși s-au făcut toate demersurile necesare atât de la FRG, cât și COSR, Ana Bărbosu nu crede în minuni!

„Diplomele sunt date, podium este dat, viața merge înainte.Dumnezeu a știu de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat , îmi doresc ca toată lumea să fie corectă să nu începem să dăm în sportive, noi ca sportivi nu merităm așa ceva” – Ana Maria Bărbosu, componentă a lotului național de gimnastică artistică.

Sportiva de 18 ani spune că la Paris a trăit experiența vieții!

„Într-o conjunctură ca aceasta se cern persoanele și realizezi cine este cu adevărat tot timpul lângă. Sunt foarte recunoscătoare pentru colegele mele care au fost mereu alături de mine… și la concurs mă uitam la ele și îmi venea să plâng” –-Ana Maria Bărbosu, componentă a lotului național de gimnastică artistică.

Și Sabrina a trăit la intensitate maximă ultimele zile!

„Au fost zile grele, încerc să îmi revin după tot ce s-a întâmplat , îmi doresc foarte mult să se rezolve. Eu nu am călcat linia sub nicio formă și chiar îmi doresc să se rezolve această problemă” –Sabrina Voinea, componentă a lotului național de senioare de gimnastică artistică.

Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică, spune că va face tot ce îi stă în putere ca Anei și Sabrinei să li se facă dreptate.

„Au fost momente pe care trebuie să recunosc că nu le-am trăit niciodată până acum, de o intensitate fantastică pentru că a fost suferința copiilor. Așteptăm o decizie finală, sunt toate demersurile făcute și suntem încrezători pentru că noi știm ce documente am depus și știm, la modul cel mai obiectiv, că dreptatea este de partea noastră” – Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică.

Își doresc e o vacanță!

În ultimele zile s-a vorbit inclusiv despre retragerea celor două fete din gimnastică. Ana spune că nu vrea să vorbească la cald și tot ceea ce își dorește este să meargă să se liniștească.

„Aștept să mă liniștesc, nu îmi place să acuz și să dramatizez. Vreau să ajung acasă, cred că îmi voi închide telefonul și orice canal de comunicare și de social media, vreau să am parte de o pauză, iar când gândurile se vor liniști, o să văd care va fi următoarea decizie” -Ana Maria Bărbosu, componentă a lotului național de gimnastică artistică

Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei, a spus imediat după concurs că atât ea, cât și fiica ei vor renunța la gimnastică, dar Sabrina speră să își convingă mama să nu facă asta.

„Deocamdată o să ne luăm o pauză, o să mergem în vacanță, să ne relaxăm. Am muncit foarte mult, eu îmi doresc foarte mult să continui. Îmi doresc să arăt pe viitor că sunt din ce în ce mai bună, o să vorbesc și cu mama să o conving” –Sabrina Voinea, componentă a lotului național de senioare de gimnastică artistică.

3 zile nu a dormit

Carmencita Constantin spune că ceea ce s-a întâmplat în finala de la sol, a lăsat urme adânci asupra fetelor.

„Nu sunt bine nici una, nici alta și nici celelalte colege pentru că toate au fost solidare cu ele. Va fi foarte greu să reconstruim încrederea că merită să muncească și că la viitoarele Jocuri Olimpice nu se vor lovi de aceeași întâmplare a unui arbitraj părtinitor” – Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică.

Nici pentru șefa de la gimnastică ultimele zile nu au fost bune.

„Au fost în total 3 nopți nedormite, zero somn, gânduri, socoteli, citit, documentat, conectat cu avocați, cu prieteni, cu toată lumea care putea să îmi furnizeze o informație. Nu am avut odihnă până nu am fost sigură că am făcut tot ce am putut și ce trebuia ca fetele să fie măcar reprezentate” – Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică.

Carmencita are numai cuvinte de laudă la adresa gimnastelor care au reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Eu le-am transmis să se bucure de ce au făcut, noi suntem extraordinar de mândri și nu sunt puține cuvinte când spunem că au realizat lucruri fantastice. Când am pus obiectiv să ne calificăm la Jocurile Olimpice cu echipa, nimeni nu ne-a crezut. S-a întâmplat nu numai să ne calificăm, să intrăm în finală cu echipa. Presiunea a fost foarte mare, iar ele și-au făcut cu vârf și îndesat toată treaba. Au muncit extraordinar de mult și au dat extraordinar de mult acestei țări și au nevoie de susținerea noastră” – Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică.