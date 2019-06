ANDRONESCU, bruiată de picamere

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a postat, luni, un mesaj video pe pagina de Facebook a Ministerului Educatiei Nationale, in care le ureaza vacanta placuta, cu relaxare activa, tuturor elevilor. Mesajul este inregistrat avand in fundal sunet de picamere.

“A venit ziua in care pentru cei mai multi dintre elevi si cele mai multe dintre scoli clopotelul a incetat sa mai sune”, a spus Andronescu, transmitand urari si elevilor care se pregatesc de examene, dar si profesorilor.

“A venit vacanta. Va doresc, dragi copii, sa va bucurati de aceste zile in care va apartine tot timpul. Nu mai sunteti stresati de scoala, nu mai sunteti stresati de lectii, nu va mai spun nici mama nici tata sa mergeti la scoala si nu va mai intreaba nimeni daca ati invatat. Este o perioada de relaxare si va doresc din tot sufletul sa va relaxati activ. Adica nu puteti sta toata ziua. Din cand in cand mai cititi cate o poveste, mai cititi cate o carte, pentru ca fiecare pagina adauga cate ceva la ceea ce sunteti”, a transmis Ecaterina Andronescu elevilor.

Andronescu a transmis un mesaj si elevilor care se pregatesc de examene, fie ca este Evauarea Nationala, fie ca este Bacalaureatul.

“Va doresc sa va bucurati de rezultatele muncii voastre pentru ca si Evaluarea Nationala si examenul de Bacalaureat nu sunt altceva decat o confruntare a voastra cu voi insiva. daca se intampla sa nu va bucure aceste rezultate, timpul nu este pierdut. Asezati-va cartea in fata si incercati a doua oara”, a mai spus ministrul Educatiei.

Andronescu le-a multumit dascalilor.

“Doamnelor si domnilor profesori, va multumesc pentru ceea ce ati facut in anul scolar, va multumesc pentru stradaniile pe care le-ati depus, va multumesc pentru acest transfer in cunoastere si pentru ca un an de zile ati fost modelul elevilor dumneavoastra. Recuperati energiile si fortele, sa aveti putere in septembrie sa o luati de la capat”, si-a incheiat andronescu mesajul.

