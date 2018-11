Angajări masive pentru un job care e plătit între 3.000 și 10.000 de euro

Pasionaţii de aviaţie pot începe să prindă experienţă pe cer de la 16 ani. Atunci au voie să zboare cu planorul. Abia când devin majori îşi pot obţine licenţa pentru avioane private – prima etapă înainte de a ajunge piloţi de linie.

Poţi ajunge la manşa unui avion ultrauşor cu doar 100 de ore de pregătire. 45 în zbor şi restul teorie. De aici, până la a transporta pasageri în toată lumea nu mai este decât un pas.

Un pas mare, însă scump. Doar licenta pentru a putea pilota un avion privat este în jur de 8.000 de euro. Iar costurile sunt de zece ori mai mari pentru cei care vor să fie piloţi de linie.

E nevoie in plus de specializare pe un anumit tip de aeronavă, de ore de zbor pe timp de noapte plus pregătire într-un simulator.

In total, pilotii de linie trebuie sa acumuleze minimum 200 sau chiar 300 de ore de zbor, in functie de cerintele companiei.

