ANNA CORI a dat startul verii 2018 cu sandalele din piele naturală

Desigur, exista numeroase alte criterii ce dicteaza alegerea, precum design-ul si modelul potrivit stilului tau personal, astfel incat sa creezi mereu outfituri in concordanta cu propria-ti personalitate. Cu atat mai mult daca alegi un brand renumit, ai garantia lucrului de calitate premium si a comoditatii pentru o perioada indelungata de timp.

Sandalele sunt un must-have al verii. Nu au cum sa lipseasca din garderoba reprezentantelor feminine sandale din piele naturala perfecte pentru zilele calduroase ale verii, intrucat nu este necesar sa fie sacrificat confortul in favoarea elegantei, si nici invers. Perechea potrivita de sandale ti le asigura pe amandoua, iti lasa picioarele aerisite, iar tu te vei simti fantastic, chiar daca temperatura din termometre trece de pragul de 30 de grade.

Se spune ca din greseli se invata, deci trebuie sa fii cu bagare de seama sa nu mai repeti alegerile anilor trecuti, in ceea ce priveste perechile vechi de sandale. Daca nu le mai porti in prezent, mai mult ca sigur ca exista niste motive temeinice pentru asta, deci incearca sa iti dai seama daca de vina erau materialele de calitate indoielnica sau daca erau prea putine tinutele la care le puteai asorta. Desigur, pentru a lua o decizie inteleapta anul acesta trebuie sa iei in calcul multe alte aspecte, pe care ANNA CORI ti le dezvaluie in cuprinsul acestui articol.

Sandalele cu toc flateaza picioarele scurte si subtiri

Vara este sezonul petrecerilor si evenimentelor in aer liber. Pentru un look complet, sandalele cu toc inalt iti ofera nu numai feminitate si eleganta, ci si o gratie aparte. Mai ales in cazul in care partea inferioara a corpului tau este mai scurta decat trunchiul, alegerea unei perechi de sandale cu toc reprezinta maniera ideala prin care poti masca aceasta disproportie. Mizeaza pe sandale cu varf alungit si usor ascutit si evita-le pe cele cu varful rotund sau patrat. Vei castiga un plus de inaltime si vei obtine in acest fel si acel efect de picioare alungite la care aspira toate femeile.

Sandalele tip stiletto se potrivesc femeilor cu picioare scurte si groase

Daca nu esti nici pe departe posesoarea unor picioare lungi si suple, cel mai indicat ar fi sa alegi o pereche de sandale tip stiletto. Cu cat tocul este mai inalt si mai subtire, cu atat mai mult estompeaza forma picioarelor tale si mascheaza disproportia dintre partea de jos a corpului si trunchi. De dorit este sa alegi o pereche de sandale din piele naturala, intrucat in afara de rezistenta, vei obtine confort sporit chiar si la inaltime, pe tocuri.

Picioarele lungi

Aria posibilitatilor la capitolul sandale de vara aproape ca nu cunoaste limite pentru posesoarele celor cu picioare lungi si tonifiate. Practic vei arata bine, indiferent ca esti incaltata intr-o pereche de sandale cu toc, cu platforma, cu bareta, cu toc gros, mediu sau tip botina. De asemenea, poti purta cu incredere si sandale cu talpa joasa prevazute cu curele care se inchid la baza piciorului. Totusi, daca alegi o pereche de sandale cu varf ascutit trebuie sa fii constienta de ceea ce porti si sa iti asumi atitudinea necesara pentru aceasta in concordanta cu inaltimea obtinuta.

Alte tips-uri de care sa tii cont

Daca piciorul tau nu este tocmai unul de Cenusareasa, este de preferat sa eviti sandalele fine si delicate care lasa la vedere o mare parte din laba piciorului. Opteaza pentru sandale din piele naturala care sa acopere piciorul cat mai mult, iar pentru o estetica armonioasa axeaza-te pe modelele cu barete late.

Mentionam si insistam din nou pe ideea conform careia pielea naturala este unul dintre cele mai durabile si confortabile materiale, lasa pielea sa respire si nu cauzeaza iritatii. In acest sens, ANNA CORI poate reprezenta o recomandare. Brand-ul este specializat pe incaltaminte, genti si accesorii din piele naturala. Fie ca ajungi in magazinul fizic din orasul tau, fie ca alegi sa faci shopping online, pagina oficiala annacori.com iti sta la dispozitie pentru a te pune la curent cu modelele actuale, precum si preturile aferente. Tot aici pot fi gasite din piele naturala de o estetica impecabila care poarta emblema calitatii. Asadar, cu toate aceste sfaturi in minte, nu ai cum sa mai faci alegeri nepotrivite pentru vara anului 2018!