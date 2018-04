Anunț de ultimă oră din partea premierului privind salariile bugetarilor și pensiile înainte de Paște

„Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paște. Pensiile nu și am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 și 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută și este foarte greu să tipărim fluturașii de pensie”, a anunțat premierul Viorica Dăncilă.