Anunț din interior: Dragnea se visează la COTROCENI!

Adrian Țuțuianu, senator: Cred că domnul Dragnea mai are de reglat anumite lucruri cu dușmanii din CEX. Semnalul s-a dat deja în ceea ce o privește pe Firea.O urmează apoi și alți lideri de organizare care au semnat scris sau care au avut tăria de caracter să meargă și să voteze și în CEX împotriva excluderii noastre. Și domnul Stănescu, dar cred că domnul Stănescu e o piatră mai tare și reținerile domnului Dragnea sunt mai mari. Și-a arătat forța cu mine și cu Neacsu, care nu eram nici noi pietre de neglijat. Își va arăta încă o dată mușchii cu doamna Firea și cu ceilalți e mai simplu. Nu are prieteni, are doar tovarăși de drum care sunt utili cât pot ei să fie utili, deci nu e exclus ca după ce se face remanierea guvernului, la un moment dat, și domnul Stănescu să aibă aceeași soartă și lucrul acesta îl știe și domnul Stănescu.