Apar tot mai multe INFORMAȚII ÎNGRIJORĂTOARE despre economia noastră

Economia romaneasca ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 3,2%, fata de un avans de 3,6% previzionat in noiembrie, arata cele mai recente prognoze publicate miercuri de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

Pentru 2020 BERD se asteapta tot la o expansiune de 3,2% a PIB-ului Romaniei.

“Am revizuit in scadere estimarile privind evolutia economiei Romaniei in acest an din cauza riscurilor crescute privind investitiile, dar si a inaspririi politicii monetare (BNR a majorat de trei ora dobanda de referinta in 2018, de la 1,75% la 2,50%) si a sporirii dezechilibrelor externe. Riscurile cheie includ exacerbarea actualului deficit de pe piata fortei de munca, a prelungitei slabiciuni din zona euro si a schimbarilor negative produse in increderea investitorilor globali”, se arata in raportul BERD.

Rata somajului, sub 4%, este cea mai scazuta din ultimul deceniu, facand dificila recrutarea de personal si stimuland cresterea salariilor.

“La sfarsitul lunii decembrie 2018, Guvernul a introdus in mod abrupt un set de masuri cu un potential impact negativ asupra anumitor sectoare, inclusiv in domeniul bancar, fonduri de pensii, energie si telecomunicatii. Desi la sfarsitul lunii martie 2019 Executivul a atenuat unele din masurile anuntate, increderea investitorilor a fost afectata, cu un impact negativ asteptat asupra activitatii economice in ansamblu”, apreciaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Institutia avertizeaza ca “s-au extins dezechilibrele macroeconomice, deficitul de cont curent urcand la 4,6% din PIB in 2018 (de la 3,2% din PIB in 2017) iar deficitul bugetar a ajuns la 3% din PIB in urma politicilor fiscale mai relaxate”.

