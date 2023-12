Aplicaţia financiară Revolut anticipează venituri duble în acest an, de 2 miliarde de euro

”Veniturile realizate în 2022 au depăşit pragul de 1 miliard de euro (923 milioane de lire sterline), în creştere cu 45% faţă de veniturile din 2021, care au fost de 748 milioane de euro (638 milioane de lire sterline). În 2022, Revolut şi-a majorat cu 10 milioane de clienţi baza de utilizatori retail, în timp ce valoarea totală a depozitelor a crescut cu 71%. De asemenea, numărul clienţilor care au optat pentru planuri plătite a avut o creştere de 55%”, anunţă compania.

Compania a investit peste 252 milioane de euro (215 milioane de lire sterline) în dezvoltarea de noi produse, în expansiunea internaţională şi în proiecte viitoare, iar numărul de angajaţi ai companiei la nivel global s-a dublat.

”Revolut anticipează că, în 2023, va avea venituri de 1,9 miliarde de euro (1,7 miliarde lire sterline) şi o marjă de profit netă de două cifre”, precizează compania.

Astfel, veniturile au crescut cu 45%, la peste 1 miliard de euro (923 milioane de lire sterline) în 2022, de la 748 milioane de euro (638 milioane de lire sterline), în 2021, în ciuda tendinţei de scădere din 2022 din industria crypto şi de pe pieţele de capital, care au contribuit la rezultatele bune ale liniei de afaceri Investiţii în 2021.

Veniturile din Carduri şi interschimb au crescut cu 105% în 2022 la 359 milioane de euro (306 milioane de lire sterline), de la 175 milioane de euro (149 milioane de lire sterline) în 2021.

Veniturile din Abonamente au crescut cu 48% în 2022 la 185 milioane de euro (158 milioane de lire sterline), de la 125 milioane de euro (107 milioane de lire sterline) în 2021.

Veniturile din dobânzi au crescut, în 2022, la 97 de milioane de euro (83 milioane de lire sterline), de la 2 milioane de euro (1,7 milioane de lire sterline) în 2021, susţinute de evoluţia depozitelor, a creşterii ratei dobânzilor şi de consolidarea capabilităţilor trezoreriei.

„Privind în viitor, prioritatea noastră este să continuăm să creştem în toate pieţele unde suntem prezenţi. Ne continuăm parcursul pentru obţinerea licenţei bancare în Regatul Unit, în timp ce ducem mai departe planurile de lansare pe noi pieţe. Recent am depăşit borna de 35 de milioane de clienţi retail, care lunar realizează mai mult de jumătate de miliard de tranzacţii, am lansat Revolut 10, o nouă versiune a aplicaţiei care a adus o schimbare semnificativă a design-ului. Acestea sunt realizări importante, însă este doar începutul, ambiţia noastră este de a creşte de zece ori mai mult, până la 350 de milioane de clienţi şi mai departe”, a declarat Nik Storonsky, Chief Executive Officer şi co-fondator Revolut.

Compania şi-a dublat efectivele de la 3.000 de angajaţi la 6.000, în vreme ce companiile din domeniul tehnologiei au apelat la disponibilizări de personal şi reduceri de costuri.

„În ciuda provocărilor macroeconomice şi geopolitice, 2022 a fost un an excelent pentru Revolut. Am făcut investiţii importante în produse, tehnologie, în managementul riscurilor, conformitate şi guvernanţă corporativă, în timp ce am ţinut costurile sub control. Această strategie a dat roade. Astfel, depozitele clienţilor au crescut cu 71%, iar numărul clienţilor pentru planurile cu plată s-a majorat cu 55%. Sunt încântat şi hotărât să dezvoltăm în continuare compania şi să confirmăm aşteptările stakeholderilor noştri. Suntem în faţa unei mari oportunităţi – aceea de a deveni furnizorul principal de servicii financiare pentru milioane de clienţi din lume şi contăm pe ambiţia, flexibilitatea şi capacitatea de a inova a echipelor noastre în atingerea cu succes a acestui obiectiv”, a spus Martin Gilbert, preşedintele Consiliului de Administraţie.

Revolut a adăugat un număr record de clienţi anul trecut, adăugând aproape 10 milioane de clienţi noi. Depozitele au crescut cu 71% comparativ cu anul anterior.

Pe fondul unui mediu de piaţă dominat de incertitudine şi ezitare, Revolut şi-a direcţionat excesul de profit brut după cheltuielile de exploatare – 252 milioane de euro (215 milioane de lire sterline) – în principal către investiţii în:

Vânzări şi marketing: Compania a investit 141 de milioane de euro (120 milioane de lire sterline) în marketing pe pieţele sale pentru a stimula recomandările peer-to-peer, pentru a-şi creşte prezenţa pe canalele digitale şi pentru a lansa cea mai mare campanie publicitară de până acum a brandului Revolut, în Marea Britanie – ”Your Way in”;

Produse noi şi extindere globală: Revolut a investit peste 76 milioane de euro (65 milioane de lire sterline) pentru conceperea şi lansarea de produse noi inovatoare, iar acum aduce peste 50 de produse pe pieţele sale. Revolut şi-a consolidat, de asemenea, echipele, punând bazele pentru activităţile proaspăt lansate în Brazilia (mai 2023) şi Noua Zeelandă (iulie 2023);

Experienţa clienţilor: Revolut şi-a dublat echipa de asistenţă pentru clienţi, 90% dintre solicitările către serviciul de relaţii cu clienţii fiind preluate în mai puţin de două minute.

Pe parcursul anului 2022, veniturile au crescut de la un trimestru la altul cu 20%, în timp ce marja profitului brut în ultimul trimestru al anului a fost de 80%;

”Creşterea veniturilor a pus Revolut într-o poziţie de profitabilitate durabilă, în 2022. Compania a înregistrat EBITDA ajustată de 27 milioane de euro (23 milioane de lire sterline) şi un profit net de 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline)”, arată compania.

Perspective pentru 2023

Revolut şi-a menţinut constant creşterea în primele trei trimestre ale anului 2023.

Revolut se apropie de 1,9 miliarde de euro venituri (1,7 miliarde de lire sterline) la nivelul anului 2023 şi de o marjă de profit net de două cifre.

Pe parcursul anului 2023, Revolut a lansat mai multe produse, printre care Conturi comune, Tap To Pay, Activităţi, asigurarea auto şi altele.

Revolut are acum peste 35 de milioane de clienţi, peste 8.000 de angajaţi şi este cea mai descărcată aplicaţie din categoria Finanţe, în nouă pieţe europene, şi este în top trei în aceeaşi categorie în 15 ţări din Europa.