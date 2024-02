„Aquaman” din înotul românesc vrea medalie la Mondiale

Robert Badea este mezinul delegației României de la Campionatele Mondiale de seniori

Robert Badea este unul dintre cei care au scris istorie pentru înotul românesc și pentru Federația Română de Natație și Pentatlon Modern anul trecut. După ce a cucerit două medalii de aur la FOTE, în probele de 200 m mixt și în cea de 400 m mixt, el a avut și un final de an senzațional, cu un loc 5 ocupat în proba de 400 m mixt la Campionatul European de seniori în bazin scurt de la Otopeni, o performanță extraordinară pentru un sportiv în vârstă de doar 16 ani. Iar acum, va merge în premieră la Campionatul Mondial de înot pentru seniori de la Doha.

Robert își amintește că tot ceea ce a trăit la FOTE, unde a participat pentru a doua oară consecutiv și unde a stabilit recordul competiției, reprezintă punctul maxim al carierei sale de până acum.

„Cel mai frumos moment a fost pentru mine atunci când am câștigat medalia de aur la 400 m mixt la FOTE și în plus de asta am mai făcut și recordul competiției” – Robert Badea, dublu campion FOTE.

La Maribor, locul în care s-au disputat întrecerile Festivalului Olimpic al Tineretului European, Robert i-a avut alături și pe părinți, ceea ce i-a dat un stimulent în plus. El și-a amintit cum era primit în campusul sportivilor noștri după ce se întorcea cu un trofeu.

„Mulți m-au luat în brațe. Au fost și părinții acolo, m-au luat în brațe, cu flori, m-au pupat și mama și tata. La mama mă duc prima dată după o cursă, nu știu de ce” – Robert Badea, dublu campion FOTE.

Înotătorul are și o prăjitură preferată: negresa. La sosirea de la FOTE, părinții au venit cu tava direct la aeroport, iar el a mâncat-o aproape pe toată până la mașină!

„Prăjitura preferată pot să spun că e negresa făcută de Ioana, o prietenă foarte bună de familie. Și m-au așteptat chiar la aeroport cu prăjitura. Chiar în aeroport am mâncat-o” – Robert Badea, dublu campion FOTE.

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern trimite la Mondiale în probele de înot cinci sportivi

Elev la un liceu sportiv din Capitală, Robert Badea nu se simte ca o vedetă în clasă, pentru că e înconjurat de campioni din diferite sporturi, după cum chiar el recunoaște.

„Nu știu sigur dacă mă văd într-un fel special, oricum avem o clasă plină de campioni, pentru că sunt la sportiv și toți de acolo suntem campioni mondiali și naționali” – Robert Badea, dublu campion FOTE.

Pasionat de filme cu super-eroi, Robert știe și super-puterea cui ar vrea să o aibă, dacă ar avea cum să aleagă.

„Ce caracter aș vrea să fiu? Poate să fie și Spiderman, Batman, pe acolo. Poate chiar Aquaman. De fapt aș vrea să am puterea lui Aquaman, clar” – Robert Badea, dublu campion FOTE.

Chiar dacă se visează Aquaman, dublul campion de la FOTE este unul dintre înotătorii valoroși care recunosc că se tem să se aventureze în mare. Drept urmare, spune deschis că nici nu are intenția de a se face salvamar.

„Știu să înot foarte bine, dar n-am vrut niciodată să mă fac salvamer. Nu-mi place marea. Când mă duc la mare trebuie să am o piscină neapărat, doar acolo stau” – Robert Badea, dublu campion FOTE.

Robert Badea este doar unul dintre cei cinci înotători români care vor concura la Campionatul Mondial, programat să înceapă în probele de înot, la 11 februarie, la Doha. Alături de el, care e cel mai mic dintre cei cinci, vor mai participa Vlad Stancu, Denis Popescu, Patrick Dinu și Andrei Anghel. Recordmenul mondial la 100 m liber, David Popovici, a anunțat încă de anul trecut că nu va participa la aceste Campionate Mondiale, pentru a-și urma întocmai programul de pregătire pentru Jocurile Olimpice.