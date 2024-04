Are 60 de ani și e Miss Buenos Aires! „Frumusețea nu are termen de valabilitate”

Alejandra Marisa Rodríguez are 60 de ani. Aceasta este de profesie avocată și jurnalistă. Ea a demonstrat că vârsta chiar este doar un număr.

După ce și-a adjudecat titlul de Miss Buenos Aires, câștigând la 60 de ani concursul de frumusețe, Alejandra Marisa Rodriguez s-a calificat pentru finala concursului național de frumusețe Miss Argentina.

Anul trecut, s-a decis eliminarea limitei de vârstă (impusă din 1958), astfel că toate persoanele interesate au putut participa la acest concurs în acest an. Alejandra s-a prezentat la preselecții și a trecut cu brio prin toate probele.

Frumoasa jurnalistă nu a avut nicio problemă în a câștiga concursul, notează La Vanguardia, deși concurența a fost una acerbă.

„Sunt foarte încântată și onorată că am câștigat titlul de Miss Buenos Aires 2024. Vreau să le arăt tuturor femeilor că frumusețea nu are vârstă și că putem sparge bariere.

M-am antrenat fizic, am lucrat la încrederea mea și mi-am îmbunătățit abilitățile pentru scenă. Am vrut să arăt că puterea feminină nu are limite”, a declarat Rodríguez pe scenă, când a primit premiul.

Întrebată cum se menține, ea a povestit că se antrenează de trei ori pe săptămână, practică postul intermitent și, pe cât posibil, caută să consume doar alimente sănătoase.

„Cred că juriul mi-a văzut încrederea și pasiunea de a reprezenta femeile din generația mea. Sunt hotărâtă să lupt pentru coroana de Miss Univers Argentina 2024. Frumusețea nu are termen de valabilitate, pentru a fi frumoasă trebuie doar să ai încredere în tine și să fii autentică”, a transmis Alejandra tuturor femeilor din lume.