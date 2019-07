Armata e în alertă! Se pregătește invazia misterioasei ZONE 51

De decenii, oamenii de știință încearcă să găsească urme de viață extraterestră, fără succes până în prezent – cu excepția oamenilor care cred că guvernul american ascunde extratereștri într-o bază secretă din Nevada, scrie AFP.

Marți, peste 1,5 milioane de oameni au semnat pentru un eveniment Facebook intitulat “Storm Area 51, They Can’t Stop Us All of US“, care propune luarea cu asalt a zonei.

Ideea este de a invada în 20 septembrie celebra Zona 51, o bază ultrasecretă a US Air Force situată în deșertul Nevada. Atât de secretă încât existența sa nu a fost recunoscută de CIA decât în 2013, când agenția de informații a declasificat documente legate de avionul spion U2.

Misterul care înconjoară Zona 51 a dat naștere la numeroase teorii complotiste legate de extratereștri și a apărut în filme precum “The X Files” sau “Independence Day”.

Creatorii evenimentului Facebook au explicat și cum doresc să se deruleze lucrurile: “Ne vom aduna toți la Area 51 Alien Center”, o atracție turistică din apropierea Zonei 51 “și ne vom coordona intrarea” în baza.

În cazul unei reacții violente a militarilor la o astfel de invazie, organizatorii au avertizat: “Dacă alergăm toți ca Naruto, ne putem mișca mai repede ca gloanțele. Haideți să vedem extratereștrii!”.

Naruto este eroul unui serial japonez de desene animate care aleargă foarte repede.

Pe lângă cele 1,5 milioane de persoane care au declarat că vor participa, alte un milion se declară “interesate”.

Proiectul a stârnit nenumărate comentarii pe rețelele sociale, unele apreciind că FBI ar putea să urmărească persoanele care au anunțat că vor participa.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, unul dintre organizatori, prudent, a publicat un text în care respinge orice responsabilitate.

“P.S. Hello guvernul american, e o glumă, nu am avut niciodată intenția să aplic acest plan”, a scris Jackson Barnes. “M-am gândit doar că ar fi amuzant”.

US Air Force nu pare să fi gustat gluma și a precizat pentru Washington Post că Zona 51 “este un teren de antrenament pentru US Air Force și descurajăm orice persoană să încerce să intre în această zonă unde antrenăm forțele armate americane”.

“US Air Force este întotdeauna pregătită să apere America și instalațiile sale”, potrivit sursei citate.