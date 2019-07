Artiștii au ajuns la Parlament. Ministrul Breaz i-a ignorat

Actorul si regizorul Ion Caramitru, directorul Teatrului National din Bucuresti, a declarat miercuri, la audierea din Comisia pentru cultura din Camera Deputatilor, ca managerii tuturor institutiilor nationale de cultura aflate acum in criza financiara sunt “in culpa juridica, situatia in care am fost pusi de ministerul Culturii”, parere acceptata de majoritatea celor prezenti.

Audierea managerilor institutiilor de cultura aflate in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in legatura cu “pericolul subfinantarii principalelor institutii de cultura din Romania si pentru identificarea solutiilor de rezolvarea situatiei”, a avut loc miercuri, la pranz.

Ministrul Valer-Daniel Breaz (foto) a confirmat prezenta, a spus presedintele Comisie, Gigel Stirbu, insa nu a ajuns. Asta in conditiile in care Breaz este si senator, deci avea si atributii parlamentare de onorat, iar sedinta de Guvern nu incepe decat la ora 16:00.

Discutii, nu si solutii

La discutii au luat parte directori ai unor teatre nationale si muzee din Bucuresti si din tara. O parte dintre ei si-au expus parerile si problemele, insa nu au fost identificate solutii.

Directorul TNB si-a inceput expunerea: “Problema numarul 1 a fost la ‘Bunuri si servicii’. Am vazut declaratii continue din partea ministrului Culturii potrivit carora nu avem voie sa ne plangem pentru ca au crescut bugetele. Noi am primit 4 milioane in plus la cheltuieli de personal, de unde nu pot muta un leu la alt capitol, si 2 milioane mai putin la bunuri si cu 1 milion mai mult la venituri proprii. E un nonsens. Bugetul a devenit functional la mijlocul lunii mai, desi era normal sa fie in ianuarie. Asadar, am ramas cu totii datori la numeroase facturi obligatorii”.

“Ministrul Breaz ne-a spus ieri ‘asteptati sfarsitul anului si poate se rezolva’. Ce sa se rezolve? Nu vom mai exista”.

El a precizat ca din 850 de posturi necesare, TNB are 480 de posturi ocupate. “Am adus oameni din afara, 54, dintre care 39 sunt tehnicieni, iar ceilalti: palarier, cabinier si femei de serviciu”, a explicat el. Caramitru a subliniat ca, fiind adusi in aceasta situatie, toti managerii sunt “infractori”.

