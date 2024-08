Augusta Lazarov, o nouă direcție în carieră. Incredibil, de ce s-a apucat

Augusta Lazarov, un nume bine-cunoscut în peisajul media românesc, a decis să își schimbe radical cariera.

Producătoarea multor populare emisiuni de succes a hotărât să se îndrepte către o nouă provocare. La 49 de ani, după ani de succes în televiziune, Augusta a ales să investească într-o afacere diferită, care îi aduce bucurie și satisfacție.

De la televiziune la organizarea de evenimente

Cunoscută pentru contribuțiile sale la emisiuni legendare precum „Surprize, surprize”, „Din dragoste” și „Ciao, Darwin”, Augusta Lazarov a hotărât să se retragă din lumea televiziunii. După ce a petrecut 14 sezoane producând emisiuni de divertisment la Antena 1 și o perioadă la TVR 1, Augusta a simțit nevoia unei schimbări. Alături de prietena ei, Letiția Pop Enache, a lansat firma de organizare de evenimente „Joie de Vivre”, un proiect care reflectă dorința lor de a aduce bucurie în viețile oamenilor.

O afacere plină de culoare și satisfacții

Noua afacere, „Joie de Vivre”, s-a născut din dorința de a crea evenimente memorabile și de a aduce fericire celor care aleg să colaboreze cu ele. De la botezuri și nunți, până la petreceri tematice, Augusta și echipa sa s-au angajat să transforme fiecare eveniment într-o experiență de neuitat. „Mi-a plăcut foarte tare ideea și am zis să pornim împreună pe acest drum”, a declarat Augusta, adăugând că numele firmei a fost ales cu ajutorul soțului ei, Andreas Petrescu, și are o legătură simbolică cu viața lor.

Cu toate că trecerea de la televiziune la organizarea de evenimente nu a fost lipsită de provocări, Augusta a reușit să facă față cu brio. Ea a dezvăluit că flexibilitatea și capacitatea de a se adapta la dorințele în schimbare ale clienților sunt esențiale în acest domeniu. „Este interesant pentru că descoperi comportamente surprinzătoare în astfel de momente”, a spus ea, subliniind importanța integrității și a atenției la detalii.

Un nou capitol în viața Augustei Lazarov

După ani de zile petrecuți în lumina reflectoarelor, Augusta Lazarov își dedică acum energia unui proiect care o împlinește pe deplin. „Joie de Vivre” nu este doar o afacere, ci și o expresie a pasiunii sale pentru frumusețea și bucuria vieții. Cu fiecare eveniment organizat, Augusta și echipa sa aduc un strop de fericire în viețile celor care îi aleg.

Astfel, Augusta Lazarov demonstrează că, indiferent de experiența profesională anterioară, este posibil să te reinventezi și să găsești noi surse de satisfacție și succes.

Ce provocări a întâmpinat după ce s-a reprofilat

”Din ianuarie anul acesta am început un nou proiect, și anume o firmă de organizare evenimente, împreună cu prietena mea, Letiția Pop Enache, și ne-am setat să colorăm fericirea. Mi-a plăcut foarte tare ideea ei, am zis să pornim împreună pe drumul acesta. Am început și am desenat logo-ul, ei i-a plăcut tare mult. L-am transpus cu ajutorul unui băiat priceput în ale designului web. Apoi am ales denumirea firmei cu ajutorul lui Andreas. El având o imaginație foarte bogată a spus dacă tot suntem legați unul de altul. Luca, fiul nostru este la liceul francez, iar Letiția este profesoară de istorie și geografie în limba franceză, ne-am gândit cum am traduce `Bucuria de a trăi` în franceză. `Joie de Vivre`. Așa se numește firma noastră de evenimente”, a spus celebra realizatoare tv lui Adrian Artene.

Mai mult, odată cu schimbarea direcției, au existat și numeroase provocări pe care, însă, Augusta Lazarov Petrescu le-a trecut cu brio. „Am avut deja un botez, am încheiat deja organizarea pentru aniversarea unei doamne, mai avem un botez în toamnă, un tip de Oktoberfest, o nuntă. Este interesant pentru că descoperi comportamente surprinzătoare în astfel de momente pentru că oamenii își schimbă atât de rapid dorințele și opțiunile încât trebuie să fii destul de integru” , a dezvăluit fosta soție a lui Valeriu Lazarov.