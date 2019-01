Aurelian Bădulescu, chemat la Parchet după ce s-a autodenunțat că a mințit în dosarul protestului din 10 august

„Am fost chemat luni la Parchet. Eu nu pot să fac comentarii, pentru că ar fi unele subiective. Rămâne ca ancheta să stabilească cine este, dacă este, dacă se face vinovată Jandarmeria sau nu”, a declarat, joi, Aurelian Bădulescu.

Întrebat dacă a existat un ordin ca jandarmii să intervină brutal asupra manifestanților, Bădulescu a răspuns: „Nu pot să confirm acest lucru în acest moment”.

Precizările vin după ce viceprimarul Capitalei a declarat, miercuri seara, într-o intervenţie telefonică, că a minţit la Parchet atunci când a fost chemat şi audiat în ancheta privind violenţele de la protestul de pe 10 august.

„Câte documente ai semnat ca să nu-i laşi în piaţă şi ăştia au dat la Parchet. Şi de ce? Şi de ce a trebuit să mint la Parchet? Asta nu se întreabă? Da (am minţit la Parchet -n.r.). După 30 ianuarie este ziua în care lumea va şti adevărul. Asta, asta este frica lor. Da, domn’e, recunosc că am minţit la Parchet şi mă pun la dispoziţia organelor de urmărire penală cu fapte şi declaraţii pentru data de 10 august 2018. Poftim, am spus-o public. Ce am minţit o să declar la Parchet”, a declarat Aurelian Bădulescu, într-o intervenţie telefonică la România Tv.

Întrebat de ce a minţit în faţa procurorilor, Bădulescu a replicat: „Pentru că sunt un mincinos şi ca să apar un partid care acum mă exclude… de aia. Ca să-l apăr pe Codrin Ştefănescu, ca să fie bine”, a completat viceprimarul.