Averea șefei ANAF, un mare SECRET

Din 2016 pana la finele anului trecut, sefa Fiscului sustine ca a activat la propriul cabinet individual de indolventa. Triculescu este practician definitiv in insolventa, incepand cu data de 15 septembrie 2016, data de la care si-a deschis si propriul cabinet in Craiova, potrivit informatiilor afisate de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) . Cei mai multi practicieni in domeniu isi deschid propriul cabinet dupa cel putin un an de la obtinerea dreptului de practica, mai reiese din datele UNPIR.

Activitatile acesteia din aceasta postura sunt, conform precizarilor din CV, de: coordonare a activitatii privind procedurile de insolventa pentru companiile aflate in portofoliul, respectiv al debitorilor aflati in procedura insolventei (perioada de observatie, reorganizare judiciara si/sau faliment); asistenta si consultanta in domeniul insolventei si al dreptului societar si comercial.

Triculescu a gestionat, in calitate de lichidator judiciar, mai multe dosare ale unor companii aflate in insolventa sau in faliment, cabinetul sau de insolventa fiind implicat, conform just.ro, in 41 de dosare. Dosarele sunt pe rolul instantelor din Dolj, Arad, Bucuresti, Olt, Suceava si Brasov. Aceasta a reprezentat companii aflate in proces cu Oficiul Registrului Comertului, Agentia Judeteana a Finantelor Dolj, Agentia Judeteana a Finantelor Publice Olt, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova, iar firmele au activitati in turism, agricultura, industrie alimentara, HoReCa, constructii. In plus, exista si dosare in care a reprezentat companii in cauze in care sunt implicate si institutii ale statului.

Printre companiile reprezentate se numara Dalysim Servimpex, cu activitati in domeniul administrativ, Cosmica Travel, cu activitati in domeniul turismului, Robelia Impex si Crinos Impex, cu activitati in domeniul comertului alimentar, si Snail, compania care se ocupa cu cresterea animalelor, aflata in insolventa. Alte dosare privesc insolventa Vanmoritz Group SRL, companie care activa in domeniul HoReCa sau falimentul Alisor Com SRL, firma din judetul Dolj cu activitati in domeniul constructiilor.

Articolul intrgral pe ZIARE.COM