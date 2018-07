Averile primarilor din București. Salariul primit de Gabriela Firea în 2017

Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu de aproape 10.000 de lei pe lună, cu 3.400 de lei mai mare decât în 2016, totalizând un venit de peste 119.000 de lei pe an, potrivit declaraţiei sale de avere. Firea are şase terenuri, cumpărate de ea sau de soţul acesteia, primarul Voluntariului Florentin Pandele, care, la rândul său, declară o casă şi un autoturism Mercedes Benz. Robert Negoiţă a obţinut anul trecut, în calitate de primar al Sectorului 3, 92.103 lei, adică a avut un salariu de 7.675 de lei pe lună. Statul i-a luat lui Negoiţă prin executare silită mai multe terenuri intravilane, apartamente şi locuri de parcare, iar datoriile lui se ridică la peste 11 milioane de euro şi peste 268,5 milioane de lei, doar la ANAF având de plătit peste 241 de milioane de lei. Primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă are două terenuri, un apartament, o casă şi bijuterii, ceasuri şi tablouri de aproape 15.000 de euro, precum şi 20.000 de euro în numerar, în timp ce primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache nu are nici case, nici terenuri şi şi-a vândut anul acesta şi cele trei maşini pe care le avea.

Potrivit declaraţiei de avere a Gabrielei Firea pe anul 2017 publicată pe site-ul Primăriei Capitalei, edilul a avut, anul trecut, un venit de 119.241 de lei, însemnând un salariu de 9.936 de lei pe lună. Comparativ cu anul 2016, când Firea înregistra un venit de 39.251 de lei, adică 6.541 de lei pe lună, salariul primarului general a crescut cu 3.395 de lei.

