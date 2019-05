Aviz celor care îl plâng de milă. RĂZBOIUL lui MAZĂRE cu magistrații: vânătoare, dosare politice, hărțuiri

Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, arata ca unele persoane cercetate sau judecate pentru coruptie folosesc canalele media pentru a lansa diverse acuzatii la adresa magistratilor, pentru a minimaliza sau inlatura, in constiinta publica, impactul faptelor imputate.





Motivul pentru care aceste atacuri sunt lansate ar putea fi descurajarea “organelor judiciare prin generarea unei presiuni publice”.

Fara a-l nominaliza direct pe Radu Mazare, Mateescu arata cum acesta lansa atacurile mediatice asupra magistratilor, dar ca in final judecatorii au decis definitiv ca faptele sale existau, si ca era vorba de fapte de coruptie.

“Pornind de la situatia persoanei condamnate aduse in tara pentru ispasirea pedepsei (Radu Mazare a fost adus aseara in Romania- n.red.), as vrea sa facem un exercitiu de memorie. Sa ne aducem aminte cum in trecut persoana condamnata aducea acuzatii magistratilor in aceste dosare finalizate. Acuzatii grave.

Cunoasteti discursul: vanatoare, dosare politice, hartuiri, nu imi mai amintesc daca se vorbea atunci despre abuzuri. Iata, instantele au dispus definitiv condamnari grele.

Asadar acele fapte existau (nu erau inventii, etc.) si asta o spun definitiv judecatorii”, scrie Bogdan Mateescu.

