Banii jucati la pariuri. Sfaturi de la profesionisti...

Ultimele studii din piata arata ca romanii pariaza in general sume mici, miza medie a unui pariu fiind de 7,5 ron. Chiar si jucand pe mize mici este necesar sa existe un bankroll management si un plan de pariere bine pus la punct. Acesta nu presupune utilizarea uneia dintre metodele descrise in literatura de specialitate precum Martingale sau Fibonacci, ci un ansamblu de reguli bine stabilite prin care miza unui pariu sa fie in functie de banca, increderea in selectie si cota acesteia.

Pariorii profesionisti au identificat cateva reguli care fac ca acest hobby sa ramana in limitele distractiei si, de ce nu, sa genereze si ceva profit, tinta oricarui jucator.

Alegerea casei de pariuri – este primul pas pe care trebuie sa-l faci atunci cand incepi sa pariezi. Evident, este recomandata alegerea caselor de pariuri online, pentru motivele enuntate mai sus. Pentru a acoperi toate aspectele, este indicata deschiderea de conturi la doua sau chiar trei case de pariuri online, dintre cele licentiate in Romania, in functie de renumele acestora, oferta de pariere (unele variante de pariuri nu se gasesc la toate agentiile), metodele de plata, bonusuri si promotii, taxe de depunere si retragere.

Stabilirea bugetului – se face in functie de veniturile si cheltuiele lunare ale pariorului. Acesta nu trebuie sa depaseasca sumele dedicate lunar distractiei sau 10 % din veniturile lunare realizate. Bugetul trebuie impartit la cele trei agentii alese.

Fixarea unei strategii de pariere – nu trebuie sa insemne stabilirea unei sume fixe pentru un pariu, ci niste limite minime si maxime in care sa se situeze acestea, in functie de increderea pe care o ai in acea selectie si cota acesteia. Nu este recomandat ca atunci cand inregistrezi pierderi, sa incerci sa joci la recuperare. De cele mai multe ori aceasta stratagema te va costa si mai multi bani. Pariurile trebuie plasate doar pe acele selectii in care ai cea mai mare incredere. Pariorii profesionisti recomanda pariurile pe bilete simple sau cu cel mult trei selectii. In cazul mai multor selectii pe un bilet scad sansele ca acesta sa fie castigator. Pentru a maximiza profitul, biletele trebuie plasate la casa de pariuri care ofera cea mai mare cota.

Aduna cat mai multe informatii despre evenimentul pe care vrei sa pariezi. Analiza unui meci nu inseamna sa te uiti pe rezultatele obtinute de cele doua echipe. Pentru a identifica cea mai probabila predictie, trebuie sa gasesti informatii despre forma de moment a sportivilor, jucatorii indisponibili, situatia financiara, atmosfera din vestiar, conditiile de joc si despre toate aspectele care ar putea influenta evolutia combatantilor. Indiferent daca ai sau nu timpul necesar acestui studiu, este bine sa citesti analizele efectuate de specialistii site-urilor de analiza si predictii sportive. Acestia au experienta in culegerea de informatii, interpretarea lor, iar de multe ori au chiar surse de informare din jurul actorilor evenimentelor sportive. Pe aceste site-uri va puteti inspira si din rubricile ,,ponturi-pariuri”, ,,cota 2” sau ,,biletul zilei”. Este totusi bine sa treceti aceste selectii prin propriul filtru si sa optati doar pentru cele in care aveti incredere.

Profita de bonusurile si promotiile caselor de pariuri online! Promotiile caselor de pariuri trebuie sa fie un criteriu important in alegera acestora. Bonusurile de bun venit sunt o modalitate buna de a incepe cu o banca mai mare, sau in unele cazuri iti permit sa pariezi fara sa faci depunere sau fara risc. La randul lor, promotiile permanente sau cele ocazionale iti dau sansa sa-ti maresti castigurile sau sa-ti recuperezi pierderile.

Gestioneaza cu atentie pariurile live. Pentru a plasa astfel de pariuri este obligatoriu sa urmaresti transmisiunea live a evenimentului pe care vrei sa pariezi.

Profita de functia cash-out. Aceasta functie poate fi un bun instrument pentru a controla pariurile. Sa presupunem ca ai un bilet cu multe selectii si un castig pe masura. Daca mai sunt unul sau doua evenimente de disputat, iar casa de pariuri iti ofera prin aceasta optiune posibilitatea unui castig mai mic, dar sigur, este indicat sa alegi aceasta varianta, nu de putine ori biletele fiind pierdute la ultimele selectii.

E bine sa stiti ca nu exista modalitati sigure de a castiga la pariuri. Din aceasta cauza nu cumparati ponturi de pe internet. In mod cert, daca cineva ar avea o astfel de informatie, nu ar impartasi-o cu dumneavoastra. Plasati pariuri doar pe selectii in care aveti mare incredere, care au valoare, si nu depasiti niciodata sumele pe care va permiteti sa le pierdeti.