Baronul fluierat al PSD, filmat cum negocia achiziția unei limuzine de lux

Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea și al PSD Vrancea, a fost filmat de un cititor G4Media.ro în show-room-ul unui dealer auto în timp ce discuta cu un vânzător despre opțiunile unei limuzine de lux BMW seria 7.

Întrebat de G4Media.ro dacă și-a cumpărat automobilul și care e sursa venitului pentru un automobil de minimum 95.557 de euro, Oprișan a spus că ”nu am comandat, am fost în vizită să mă uit, ca oricare om pasionat de automobile. Am văzut o ofertă, am configurat de curiozitate un tip de autoturism, mă gândesc dacă o iau sau nu”.

La întrebarea reporterului G4Media.ro despre proveniența sumei necesare pentru achiziție, în condițiile în care în ultima sa declarație de avere (depusă în 2018) apare un depozit de 75.005 euro, Oprișan a spus: ”Nu mai puneți întrebări la capitolul ăsta. Eu am mai declarat că atunci când am intrat în politică, în administrație, aveam un milion și jumătate de mărci. Când mi s-a făcut o înscenare și mi s-a pus sechestru pe o mașină, i-am dat toți banii mamei mele. Acolo sunt banii mei”.

”E mai mult cancanerie ce faceți dvs. Mă gândesc dacă să iau sau nu mașina”, a mai spus Oprișan.

Imagini video cu Marian Oprișan în show-room:

Oprișan a mai fost în atenția publicului pentru afacerile sale în aprilie, când presa a scris că acesta conducea o mașină de 150.000 de euro pe care șeful CJ Vrancea a susținut că a primit-o cadou de la mama sa pensionară.

Realitatea de Vrancea a dezvăluit cum Lucia Gherarde, mama șefului PSD și al CJ Vrancea, Marian Oprișan, și-a împrumutat fiul cu 51.000 de euro în 2018, pe lângă „cadoul” pe care spune baronul că i l-a făcut – un Ford Shelby de 150.000 de euro. Declarația de avere a lui Oprișan nu poate fi, însă, vizualizată pe site-ul Consiliului Județean Vrancea pentru că ea a fost anonimizată, prevalându-se de noile reglementări în domeniul protecției datelor cu caracter personal.