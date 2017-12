Berea din România care a reuşit să ajungă în magazinele din Italia, SUA şi Canada

„Timişoreana este produsă sub licenţă în Republica Moldova şi câştigă cotă de piaţă în segmentul premium de acolo. În plus, Timişoreana este brandul numărul unu la export, merge în Italia, Spania, Grecia, SUA şi Canada“, a spus managerul într-un interviu acordat ZF. El nu a dat detalii despre vânzările la export ale brandului.

Timişoreana este cel mai vechi brand din România, fabrica din Timişoara datând din 1718. Unitatea din Timişoara a fost preluată de gigantul sud-african SABMiller în 2001. De atunci, SABMiller a investit peste 50 de milioane de euro în fabrică, conform celor mai recente date. Recent, Ursus Breweries, cu afaceri de peste 360 milioane de euro anual, a intrat sub umbrela grupului japonez Asahi.

„Este un an foarte bun care vine după alţi ani foarte buni. Este al treilea an în care Ursus Breweries este liderul pieţei de bere, un an în care am avut o creştere considerabilă de cotă de piaţă“, a declarat Mihai Bârsan.