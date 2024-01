Tot mai mulți români își propun să-și schimbe locul de muncă în 2024. Inteligenţa Artificială devine şi mai necesară în recrutare

Peste 12,5 milioane de aplicări au fost înregistrate pe platforma de recrutare online bestjobs anul trecut, cu 45% mai multe decât în 2022. Şi numărul candidaţilor nou înregistraţi pe platformă a depăşit aşteptările, cu aproape 700.000 de noi CV-uri adăugate în ultimul an pe platformă, care anunţă că numărul românilor care vor să-şi schimbe jobul în acest an este în creştere. În plus, în 2024, este de aşteptat şi ca Inteligenţa Artificială să ocupe un loc tot mai important pe piaţa muncii.

”Anul 2023 a adus pe piaţa muncii noi recorduri în ceea ce priveşte dorinţa candidaţilor de a accesa noi oportunităţi profesionale. Peste 12,5 milioane de aplicări au fost înregistrate pe platforma de recrutare online bestjobs anul trecut, cu 45% mai multe decât în 2022. Şi numărul candidaţilor nou înregistraţi pe platformă a depăşit aşteptările, cu aproape 700.000 de noi CV-uri adăugate în ultimul an pe bestjobs”, anunţă platforma.

Şi anul trecut, industrii precum Ingineria, IT&C şi Construcţiile s-au confruntat cu lipsa de specialişti, iar companiile au fost nevoite să găsească soluţii, fie prin formarea internă a angajaţilor, fie prin creşterea bugetelor de recrutare. Astfel, atragerea de candidaţi cu competenţe specifice jobului pare să fie o prioritate pentru companii în 2024, după cum explică specialiştii bestjobs.

De partea candidaţilor, flexibilitatea în program şi în modul de lucru a devenit tot mai importantă în ultimul an. Astfel, 6 din 10 angajaţi declarau într-un sondaj recent al bestjobs că acesta este un criteriu esenţial în alegerea unui job nou. Tot în această direcţie, specialiştii bestjobs notează un interes mai mare din partea candidaţilor de a-şi lua un job suplimentar, part-time sau project-based, pentru a-şi putea suplimenta veniturile.

„Contextul economic din 2023 a mobilizat masiv candidaţii, aceştia căutând oportunităţi mai bine plătite şi care să le permită să aibă un trai confortabil. Tendinţa va continua şi în 2024, iar companiile vor fi din ce în ce mai selective în recrutare, pe fondul nevoii de specialişti şi în limita bugetelor disponibile. Candidaţii cu competenţe specifice jobului şi cu experienţă vor avea de câştigat, tocmai de aceea dezvoltarea aptitudinilor ar trebui să fie o prioritate constantă pentru aceştia”, spune Ana Vişian, marketing manager bestjobs.

În 2024, este de aşteptat şi ca Inteligenţa Artificială să ocupe un loc tot mai important pe piaţa muncii. Datele bestjobs arată că automatizarea proceselor de recrutare şi crearea de instrumentele inteligente vor reprezenta un sprijin valoros atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori, facilitând găsirea personalului necesar într-un interval scurt de timp, cu cheltuieli minime.

“În nou an, misiunea noastră, la bestjobs, este să simplificăm şi să eficientizăm procesul de recrutare, păstrând aceleaşi preţuri, pentru a ne susţine în continuare partenerii să traverseze această perioadă plină de provocări. Continuăm să aducem inovaţie în domeniul recrutării, investind şi dezvoltând servicii care să răspundă nevoilor din piaţă, cum este bestjobs LIVE, un serviciu unic în care noi credem foarte mult şi care aduce o faţă mai umană procesului de recrutare, facilitând o potrivire mai rapidă a echipelor“, a adăugat Ana Vişian.

Dacă la finalul anului 2022, aproximativ 22% dintre anunţurile de joburi publicate pe bestjobs menţionau salariul sau un interval salarial, în 2023, procentul acestora s-a apropiat de 40%.

„Acesta este un progres semnificativ pentru piaţa muncii din România, care se aliniază rapid cu Directiva de transparentizare a salariilor adoptată la nivelul Uniunii Europene”, completează Ana Vişian.

Aceasta va fi transpusă în legislaţia naţională până la 7 iunie 2026, obligând angajatorii să asigure transparenţă salarială atât înainte, cât şi după angajare. În acest sens, angajatorii trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se alinia prevederilor.

bestjobs este una dintre cele mai mari platforme de recrutare online din România. În orice moment, pe bestjobs sunt peste 35.000 de joburi şi 4,6 milioane de profesionişti conectaţi la piaţa muncii.