Bomba cu ceas a Olguței Vasilescu

Deputații au votat azi proiectul legii pensiilor, inițiat de Lia Olguța Vasilescu, în ciuda faptului că FMI și Comisia Europeană au avertizat că majorările ar putea deveni nesustenabile. Impactul buegar va fi de 8 miliarde de lei în acest an și de 25 miliarde de lei în 2020. Cristian Tudorescu Managing Partner al companiei de consultanță Explore Asset Management, susține că actul normativ este o adevărată bombă cu ceas. ”Cei care erau declarativ împotrivă, întrebând de unde bani, s-au abținut de la vot. Că doar nu era să se pună ei împotriva populismului. în 2020, pensiile vor crește +40%, fix cu 2 luni înainte de alegerile parlamentare . Impactul bugetar în 2021, adică primul an al unui nou Guvern: +12 miliarde de euro, vreo 5-6% din PIB. De unde?Impact bugetar în 2022: +17 miliarde de euro, vreo 7% din PIB. De unde? De la noi… de la noi impozite anul acesta sau la anul, be ready! Legea asta s-a votat acum, în contextul în care bugetul va fi îngreunat și cu noi pensii speciale. Ca să zică lumea “ce vrei domn’e, ia uite cât iau ăia speciali… ce vrei, să nu crească pensia oamenilor obișnuiți”? — foarte riscantă abordare. Ultima dată când se dublau venituri era prin 2007 – 2008, atunci Parlamentul a votat majorarea salariilor profesorilor, înainte de campanie electorală. Nu s-a mai putut face… Iar ne-au făcut politicienii, iar ne promit că ne cresc ei nivelul de trai în 2 ani. Și noi îi credem…”, a spus Tudorescu.

La rândul său, analistul Bogdan Glăvan susține că acestă lege e una a birurilor: ”Legea pensiilor este de fapt o lege a birurilor. Azi au crescut”.

Emil Paşcan (PMP) a declarat că până acum cei de la Putere au reuşit să creeze o categorie nouă de privilegiaţi cu pensii speciale, adăugând că majorarea punctului de pensie trebuia să se petreacă începând cu luna ianuarie a acestui an. În replică, inițiatoarea legii, Olguţa Vasilescu a precizat că Guvernul PSD-ALDE a plafonat pensiile speciale. „Suntem singurul guvern care a plafonat pensiile speciale, din 2017. Ne-a costat la vot”, a adăugat Vasilescu, transmiţându-le celor din Opoziţie că „ipocrizia ucide”.

Săptămâna trecută, Senatul a respins, în plen, proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR.

Proiectul va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei în acest an, un impact de 24,8 miliarde de lei în anul 2020 (alegeri locale și parlamentare), iar în ultimul an de aplicare (2022) ar urma să aibă un impact de 81 miliarde de lei, în condițiile în care cheltuiala statului român cu pensiile în 2018 este de 61,5 miliarde de lei. Practic, dacă legea intră în vigoare, în 2022 cheltuielile cu pensiile ar fi mai mult decât dublate față de acest an.

Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, principalele prevederi urmând să se aplice de la 1 septembrie 2019, apoi treptat până în 2022.