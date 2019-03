BREAKING NEWS: Atac dur al lui Iordache la adresa lui Tudorel Toader

Florin Iordache a vorbit în numele grupului PSD și i-a cerut lui Toader să răspundă la câteva întrebări punctuale, una dintre ele fiind de ce vrea să transforme în direcție Secția de anchetare a magistraților.

Iordache i-a reproșat lui Toader că a adoptat OUG 7 fără să se consulte cu asociațiile magistraților, iar din noua ordonanță care modifică OUG 7 a eliminat ce nu trebuia. El a exemplificat cu articolul 57, care interzicea delegările pe funcții la parchete: “A fost o greșeală că ați abrogat art 57. O să ne trezim, daca nu clarificați, că exact cum e la DNA, să nu avem șef de secție, va fi și la alte parchete, Va fi o perpetuare”.

Deputatul PSD a avut și o recomandare pentru Toader: “Am câștigat în Parlament pentru că am reușit să așezăm la aceeași masă și puterea, și opoziția, și asociațiile magistraților (…) Domnule ministru, înainte de a da lecții la televizor, ar fi trebuit să procedați ca doamna Dăncilă, care a inițiat consultări cu magistrații și a dezamorsat criza din justiție”.

“Domnule ministru, am luat voturi să fim la putere ca să ne îndeplinim ce am promis – o justiție în slujbă cetățeanului, ca să nu mai fie abuzuri. Avem o decizie și am stabilit de peste două luni cu privire la articolele constituționale din codurile penale. Aveți obligația să ne spuneți azi și acum când veți da ordonanța. Sincer, domnule ministru, am înțeles că tot ce ați făcut dumneavoastră e bine, iar ce e rău e în Parlament. Eu aș spune nu, pentru că noi aici am ascultat pe toata lumea, inclusiv opoziția. Luați exemplul doamnei Viorica Dăncilă – ascultând pe toată lumea, putem avea niște legi mai bune”, a spus Iordache.

