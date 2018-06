BREAKING NEWS! Decizie în dosarul de corupție al fraților Mazăre

Inalta Curte a amanat cu o saptamana sentinta in dosarul in care Radu Mazare si fratele acestuia au fost judecati, alaturi de Avraham Morgenstern, pentru fapte de coruptie in legatura cu construirea unor locuinte sociale.

Urmatorul termen pentru pronuntare: 28 iunie.

Este prima decizie din acest caz si poate fi contestata cu apel la Completul de 5 judecatori. La ultimul termen de la Inalta Curte, pe 7 iunie, doar Alexandru Mazare a fost prezent pentru a-si spune cuvantul final in fata magistratilor, intrucat fratele sau se afla fugit in Madagascar, iar Avraham Morgenstern este in Argentina.

