BREXIT, cel mai mare dezastru posibil

Theresa May a pierdut dureros votul din parlamentul britanic pe marginea acordului de Brexit incheiat cu UE. Dupa aceasta infrangere istorica, premierul britanic ar fi trebuit sa demisioneze imediat, dar nici nu a vrut sa auda de asa ceva: ea ar fi fost desemnata premier pentru a pune in aplicare Brexit-ul si va indeplini aceasta sarcina, si cu asta basta. Si va supravietui votului de neincredere initiat de Opozitie.

Pentru ca randurile conservatorilor se vor strange din nou, de indata ce este vorba despre ramanerea la putere. Pentru politica britanica, insa, incapatanarea doamnei May este o catastrofa.

O infrangere binemeritata

May a meritat infrangerea din Parlament, ea este singura de vina pentru ea. Incapacitatea politica specifica a doamnei May este de vina in parte si pentru blocajul si divizarea experimentate de mai mult timp de guvernul ei, de Parlament si de intreaga scena politica a tarii in contextul Brexit.

