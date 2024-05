Bursele JTI pentru Jurnalisti: lansarea editiei 2024-2025

Urmandu-si traditia, Bursele JTI pentru Jurnalisti lanseaza de Ziua Mondiala a Presei (sau Ziua Mondiala a Libertatii Presei), editia urmatoare a programului, corespunzatoare perioadei 2024-2025. La peste un sfert de secol de la prima sa editie, programul Bursele JTI pentru Jurnalisti este destinat tuturor ziaristilor care doresc sa-si consolideze experienta profesionala, incurajand pregatirea acestora in domeniul politicilor europene. Totodata, programul contribuie si la intelegerea modului in care temele europene sunt abordate de catre mass-media internationale. Bursele JTI pentru Jurnalisti se desfasoara in trei etape:

• Un training specializat, sustinut in Romania de catre experti in problematici europene;

• O calatorie de studii de o saptamana la Bruxelles, pe durata careia ziaristii se vor intalni formal si informal cu oficiali ai Uniunii Europene;

• Stagii de pregatire profesionala, timp de patru saptamani, la Bruxelles.

La incheierea primei etape, vor fi selectati jurnalistii care vor continua programul. Programul Bursele JTI pentru Jurnalisti invita in editia 2024-2025 freelanceri si ziaristi din presa scrisa, radio, TV si on-line, specializati in domeniile economic, politic si social, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Experienta profesionala de minimum doi ani

• Abilitati de comunicare in limba engleza

Dosarul de inscriere va cuprinde:

• Curriculum Vitae

• Formular de inscriere disponibil pe site-ul bursejti.ro si www.admediaconsult.ro

• Portofoliu: trei materiale de presa relevante pentru domeniile enuntate

• Doua scrisori de recomandare, de preferinta una de la coordonatorul direct sau managerul institutiei unde lucreaza.

Preselectia candidatilor se va face pe baza dosarului de inscriere, iar selectia pe baza unui interviu.

Data limita de depunere a dosarelor de inscriere este 1 septembrie 2024 (inclusiv), cu mentiunea Bursele JTI pentru Jurnalisti.