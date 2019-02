Ca să iasă calculele bugetului pe 2019, ANAF este obligat să aducă venituri de 30% din PIB

„Creșterea este importantă față de 2018, dar veniturile pe care trebuie să le aducă ANAF este de 30% din PIB, obligația ANAF pentru 2019. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru că trebuie să luăm acele măsuri despre care vorbim an de an, fie că vorbim de o colectare a TVA, de scăderea veniturilor fiscale. ANAF va avea foarte mult de lucru. Din partea mea va avea parte de sprijin, dar nu voi face rabat de la măsuri pentru ca ANAF să facă ce am spus astăzi”, a mai spus Teodorovici, citat de digi24.ro.

În 2018, din datele Guvernului, s-ar fi înregistrat „o creștere semnificativă a eficienței și dinamicii activității de administrare fiscală”, veniturile încasate, în sumă de 244,69 miliarde lei, depășind cu 15,1% încasările din 2017. Acum, la un PIB estimat la peste 1.000 de miliarde lei, rezultă că ANAF ar trebui să colecteze spre 300 miliarde lei.

Ministrul Finanţelor a prezentat, vineri, proiectul de buget pentru acest an, aprobat vineri de Guvern, care prevede o creştere economică de 5,5%, un câştig salarial mediu brut de 5.163 lei, un deficit bugetar în scădere la 2,55% şi atingerea unui număr al salariaţilor de 5,282 milioane.

În 30 ianuarie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a păstrat, în prognoza privind evoluţia economiei în acest an, estimarea privind un avans de 5,5% al Produsului Intern Brut (PIB) pentru acest an, până la 1.022,5 miliarde de lei, dar mizează pe un curs valutar de 4,67 lei/euro, în creştere uoară faţă de prognoza publicată în toamna anului trecut.

Bugetul din acest an, aprobat vineri de Guvern, mizează pe un avans de 5,5% a Produsului Intern Brut (PIB), până la 1.022,5 miliarde lei, şi un deficit bugetar de 2,55%, în scădere faţă de cel de anul trecut, de 2,88%.