Cafeaua, o sursă generoasă de profit? Ce spun încasările producătorilor

De-a lungul timpului oamenii au facut nenumarate declaratii de dragoste la adresa acestei minunate bauturi si nu cred ca pasiunea pentru cafea se va stinge vreodata. Cafeaua este prezenta in toate colturile lumii si dincolo de efectele benefice pe care le are asupra organismului nostru, pentru multi oameni cafeaua inseamna vitalitate, inseamna povesti si inseamna relaxare.

Si romanii au inceput sa aprecieze din ce in ce mai mult gustul si savoarea unei cafele bune, iar asta se vede in incasarile tot mai mari ale producatorilor de cafea de la noi din tara. Cifrele de afaceri ale acestora au cunoscut cresteri considerabile in ultimii ani, unele companii bucurandu-se si de o profitabilitate rezonabila. Iata valorile pentru anul 2017:

STRAUSS ROMANIA

Strauss Group este o companie israeliana ce activeaza pe piata alimentara internationala cu produse precum cafea, bauturi pe baza de lapte, sucuri de fructe, snacks-uri si dulciuri. In ceea ce priveste piata cafelei, Strauss Group este una dintre cele mai importante companii din lume.

In 2004 grupul Strauss a intrat si pe piata din Romania achizitionand compania Elite Romania care detinea o fabrica de procesare a cafelei in Bucuresti. Cativa ani mai tarziu, in 2008 respectiv 2014, Strauss cumpara Doncafe si Amigo, intarindu-si astfel pozitia pe piata de profil de la noi din tara.

Strategia de extindere a companiei prin aceste achizitii a dat roade, 2015 fiind unul dintre cei mai buni ani pe care i-a avut Strauss Romania in ceea ce priveste vanzarile si profitul companiei. Aceste valori ridicate le-au permis celor de la Strauss sa faca mai multe investitii in urmatorii ani in toate domeniile: marketing (prin intarirea renumelui brandului Amigo), productie (prin lansarea pe piata a unor noi sortimente de cafea marca Doncafe) si tehnologie (prin inovatii in sectorul automatelor de cafea, si anume introducerea aparatelor Amigo cu ecran tactil care permite plata facturilor la unele utilitati). Astfel Strauss Romania a continuat sa aiba vanzari mari si in 2016 (desi in scadere cu 2%), reusind totodata performanta de a-si dubla profitul fata de anul anterior.

Anul 2017 a venit insa cu noi provocari, poate si datorita concurentei acerbe din ultimul timp de pe piata cafelei din Romania. Romanii prefera din ce in ce mai mult sa-si savureze cafeaua in afara caminelor, in cafenele cochete unde se serveste mai mult cafea boabe, proaspat macinata in fata clientului. Astfel Strauss Romania a incheiat 2017 cu vanzari in scadere si cu pierderi. Cifra de afaceri a companiei in 2017 a fost de 255 de milioane de RON, cu 6,6% mai putin fata de 2016, iar pierderea a fost de 5,5 milioane de RON.

CAFEA FORTUNA

Cafea Fortuna este o companie cu capital 100% romanesc. Infiintata acum mai bine de 25 de ani de un antreprenor roman, Cafea Fortuna a cunoscut o puternica dezvoltare in ultimii ani, ajungand sa fie un jucator important pe piata cafelei din Romania.

Compania importa cafea boabe verde, iar apoi creaza pe baza de reteta proprie diverse amestecuri din mai multe origini de cafea. Intregul proces de prajire a boabelor de cafea, macinare si ambalare se realizeaza in fabrica Fortuna de langa Bucuresti. Produsele finite sunt destinate atat consumatorilor casnici, cat si comerciantilor (baruri, restaurante si espressoare automate), iar sortimentele de cafea Fortuna sunt din categoriile: cafea prajita si macinata, cafea prajita boabe si cafea solubila.

In ultimii ani compania a inregistrat o crestere constanta a vanzarilor care se datoreaza, printre altele si cresterii apetentei romanilor pentru cafea. Dezvoltarea substantiala a companiei romanesti este de apreciat, mai ales daca avem in vedere faptul ca marii concurenti ai acesteia fac parte din companii internationale cu renume si traditie.

Daca din punctul de vedere al vanzarilor, Cafea Fortuna sta foarte bine, inregistrand in 2017 ocifra de afaceri de 171 milioane de RON, cu 7,5% mai mult fata de anul anterior, in ceea ce priveste profitul, compania inregistreaza valori in scadere. Astfel, in 2017 profitul companiei a fost de 8,1 milioane de RON, o valoare cu 40,4% mai mica fata de anul 2016.

ALKA CO SRL

Infiintata in 1994 de un om de afaceri israelian ca o companie procesatoare de cafea, Alka Co SRL s-a extins in ultimii ani in sectorul dulciurilor si al produselor de tip snacks. Din categoria cafea, brandul cunoscut al companiei este Gold Mocca.

Cafeaua Gold Mocca a evoluat de-a lungul anilor de la cafeaua simpla cu aroma clasica la diverse sortimente precum: cafea instant la plic, cafea decofeinizata, cafea amestec, cafea cu cardamom si cafea tip expresso.

Afacerile companiei israeliene au cunoscut o crestere liniara in ultimii ani, ajungand in 2017 la o cifra de afaceri de 95 de milioane de RON, cu 10,4% mai mult fata de anul precedent. In ceea ce priveste profitul, valorile sunt oscilante de la an la an. Daca in 2015 compania era pe pierdere, in urmatorii ani, 2016 si 2017, Alka a inregistrat valori constante ale profitului, si anume 3,7 milioane de RON.

Cafeaua castiga tot mai mult teren in fata romanilor, iar gusturile acestora devin din ce in ce mai sofisticate. Piata cafelei este in continua dezvoltare si transformare, dovada fiind chiar explozia de cafenele deschise aproape la fiecare colt de strada. Apetenta romanilor pentru o cafea de calitate este in crestere, iar asta nu poate decat sa-i multumeasca pe producatorii de cafea de la noi din tara. Viitorul este plin de perspective!

Te-ar putea interesa si: Cat se castiga din producerea zaharului in Romania!

RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet – Selectii Liste si Firme. Daca si tu lucrezi intr-o industrie competitiva si te intereseaza situatia primilor jucatori, urmareste articolele noastre sau foloseste serviciul recomandat de specialistii nostri.

Daca acest articol ti s-a parut interesant, urmareste-ne si pe paginile de Facebook, Twitter, sau LinkedIN

Autor: RisCo