Daca ne uitam la cei din vest, care vin in Romania si deschid o firma, nu pornesc pana nu se asigura pentru toate riscurile pe care le au in business planul respectiv. Daca nu dezvoltam o cultura a asigurari in Romania pentru a prelua riscurile organizatiilor si companiilor, pentru a se asigura buna starea, va fi foarte greu. Procentul de asigurare este de 40% in Bucuresti si Ilfov,iar in zona aceasta de Sud-Vest este de 5,75 %.”

Articolul integral în CURIERUL NAȚIONAL.