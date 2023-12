Capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti depăşeşte 300 miliarde lei, cel mai mare nivel din istorie. Companiile listate la Bursă înseamnă peste 21% din PIB-ul României pe anul 2022

”Valoarea de piaţă a tuturor celor 371 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) atât pe Piaţa Reglementată (PR), cât şi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT), a depăşit în premieră nivelul de 301 de miliarde lei la finalul primelor 11 luni ale acestui an. Din această cifră, 287 miliarde lei o reprezintă capitalizarea celor 85 de companii listate pe PR şi 14 miliarde lei capitalizarea celor 286 de companii de pe SMT”, anunţă Bursa.

Piaţa de capital din România şi-a continuat în noiembrie evoluţia puternic ascendentă înregistrată pe parcursul anului. Doar luna trecută indicele BET, care include cele mai lichide 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată (PR) a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a avut un avans de aproape 3,5%. O rată de creştere similară a fost înregistrată şi la nivelul indicelui BET-TR, care include şi dividendele. La nivelul PR, cel mai semnificativ avans din rândul indicilor BVB a fost în cazul BET-NG, care include companiile din energie şi utilităţi, cu un plus de 4,7% doar în noiembrie.

Tot luna trecută, indicele BET AeRO, dedicat companiilor reprezentative listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT), a câştigat 4,9%.

La finalul primelor 11 luni ale acestui an, indicele BET a ajuns la 14.712 puncte, ceea ce înseamnă o creştere de 26,1% obţinută doar în acest an. Indicele care include şi dividendele, BET-TR, a închis ultima şedinţă de tranzacţionare din noiembrie la un nivel de 30.371 puncte, ceea ce corespunde unei creşteri de 33,9% realizată până acum pe parcursul acestui an. Indicele companiilor din energie şi utilităţi, BET-NG, a crescut cu 26,8%, până la 1.080 puncte la final de noiembrie, în timp ce indicele BET AeRO a ajuns la 945 puncte, în urcare cu 14,2% în primele 11 luni ale anului.

Evoluţia puternic pozitivă a pieţei de capital a fost influenţată, printre altele, de listarea Hidroelectrica, cel mai mare IPO din Europa realizat până acum în acest an, de continuarea programului de obligaţiuni de stat Fidelis, creşterea numărului de investitori până la un nivel record de 168.000, precum şi de proiectele realizate la nivelul BVB, ca operator de piaţă şi sistem. Într-un astfel de context intern, valoarea de piaţă a companiilor listate la BVB a crescut semnificativ şi a ajuns la cel mai înalt nivel din istorie.

”Mai exact, capitalizarea tuturor celor 371 de companii listate la BVB atât pe Piaţa Reglementată, cât şi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a depăşit în premieră nivelul de 301 de miliarde lei la finalul primelor 11 luni ale acestui an. Din această cifră, 287 miliarde lei o reprezintă capitalizarea celor 85 de companii listate pe PR şi 14 miliarde lei capitalizarea celor 286 de companii de pe SMT. La nivelul cumulat al PR şi SMT, capitalizarea companiilor listate a crescut cu 43% doar în acest an. De altfel, în ultimii şase ani, valoarea de piaţă a tuturor companiilor listate la BVB s-a dublat”, arată BVB.

Luând în calcul doar companiile româneşti listate la BVB, capitalizarea acestora a crescut cu 127% de la 97 miliarde lei în 2018 la 220 miliarde lei în acest an.

„Companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti au ajuns să reprezinte 21,3% din PIB-ul României pe anul 2022. Valoarea tuturor companiilor listate la BVB este astăzi la cel mai ridicat nivel din istorie, depăşind 300 miliarde lei. Credem că aceste date sunt elemente care conturează un tablou cât se poate de clar de dezvoltare economică şi anume că putem avea o economie puternică doar printr-o bursă puternică. Vom continua să promovăm BVB ca un canal esenţial de finanţare pentru companiile româneşti pentru că rezultatele de până acum ne arată că dezvoltăm bursa în direcţia corectă: doar în ultimii 5 ani, pe piaţa de capital românească, au fost listate 176 de instrumente financiare, cu o valoare cumulată de 10,8 miliarde euro”, spune Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

Valoarea totală de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare de pe Piaţa Reglementată a BVB a înregistrat un record absolut la finalul primelor 11 luni ale acestui an, când a depăşit 31,3 miliarde lei, echivalentul a 6,3 miliarde euro. Lichiditatea medie zilnică în acest an a ajuns la 136 milioane lei, echivalentul a 27,5 milioane euro. Cel de-al treilea indicator de lichiditate reprezentat de numărul tranzacţiilor a trecut, la finalul primelor 11 luni din acest an, de 1,6 milioane de tranzacţii. La nivelul SMT, valoarea totală de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare a fost de aproximativ 519 milioane lei, echivalentul a 105 milioane euro, ceea ce corespunde unei valori medii zilnice de 2,25 milioane lei sau 0,45 milioane euro.

„Am primit în acest an o confirmare fără echivoc din partea pieţei că nu există afacere prea mare în România care să nu poată fi listată la BVB. Avem în ţară multe companii cu istoric solid şi acestea pot deveni o poveste de succes atât la nivel naţional, cât şi regional, iar listarea la bursă este o etapă firească de dezvoltare. Valoarea de piaţă luând în calcul doar companiile româneşti listate la BVB a crescut cu 127% în ultimii 6 ani, de la sub 100 miliarde lei în 2018 la 220 miliarde lei în acest an. Suntem încrezători în dezvoltarea viitoare a pieţei, ţinând cont atât de măsurile pe care le-am implementat până acum, de perspectiva operaţionalizării Contrapărţii Centrale, creându-se astfel premisele includerii României pe lista MSCI privind acordarea statutului de Piaţă Emergentă”, a declarat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.

În total, peste 176.000 de tranzacţii cu toate tipurile de instrumente financiare au fot realizate pe SMT-ul BVB în primele 11 luni ale anului.

În ceee ce priveşte listările de instrumente financiare, printre evenimentele cu impact semnificativ asupra pieţei de capital se remarcă oferta Hidroelectrica şi continuarea emisiunilor de titluri de stat Fidelis. Oferta publică iniţială (IPO) a Hidroelectrica (H2O), lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional, a atras în total 9,28 miliarde lei (circa 1,9 miliarde euro sau 2 miliarde dolari) pentru 89,7 milioane de acţiuni reprezentând 19,94% din numărul total de acţiuni şi a devenit cea mai mare ofertă din Europa şi a patra cea mai mare din lume luând în calcul IPO-urile realizate până acum în acest an. Hidroelectrica a debutat pe 12 iulie 2023 pe Piaţa Reglementată a BVB şi este cea mai mare companie românească listată la BVB din punct de vedere al capitalizării.

Piaţa de capital din România a câştigat vizibilitate atât pe plan internaţional, cât şi intern. La finalul primelor 9 luni ale anului, numărul investitorilor prezenţi în piaţa de capital românească a ajuns la un nou maxim istoric: 168.000 de investitori, o triplare faţă de numărul de acum cinci ani.