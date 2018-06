Capitolul la care România stă mai bine decât Ungaria

Consumul individual efectiv (AIC) per capita, indicatorul folosit în Uniunea Europeană ce reflectă mult mai fidel decât PIB-ul per capita nivelul de bunăstare a gospodăriilor, a variat anul trecut între 55% din media UE în Bulgaria şi 130% din media UE, în Luxemburg, arată datele preliminare publicate marţi de Eurostat.

Deşi a rămas la coada clasamentului, România a ajuns în 2017 la 68% din nivelul de trai mediu al UE 28, după consumul individual efectiv (AIC) per capita, în creştere faţă de 63% din media UE în 2016. După acest indicator, România se situează înaintea Bulgariei, unde consumul individual efectiv (AIC) per capita este la 55% din media în UE, Croaţiei (61% din media din UE) şi Ungariei (63% din media în UE).

Eurostat precizează că Estonia, Letonia şi România au înregistrat în 2017 un consum individual efectiv (AIC) per capita cu aproximativ 30% sub media din UE. Doar 10 state membre UE au avut în 2017 un consum individual efectiv per capita mai mare decât media din UE.

În varianta mai cunoscută de măsurare a nivelului de trai, calculat în PIB per capita la paritatea puterilor de cumpărare standard, România s-a situat în 2017 la 63% faţă de media din UE, în creştere faţă de 59% din media UE în 2016. După acest indicator, România este depăşită de Ungaria, cu un PIB pe cap de locuitor la paritatea puterilor de cumpărare standard de 68% faţă de media din UE, dar se situează în faţa Croaţiei, 61% din media din UE, şi Bulgariei, 49% din media din UE.

În 2017, PIB-ul per capita exprimat în PPS a variat între 49% din media UE în Bulgaria şi 253% din media UE în Luxemburg. Un număr de 11 state membre UE au avut în 2017 un PIB per capita mai mare decât media din UE.